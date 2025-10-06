Nečakaná smrť pred začiatkom zápasu. Futbalistovi sa náhle zastavilo srdce

Anglický futbalový klub Hashtag United na sociálnej sieti oznámil smutnú správu o úmrtí jedného z hráčov. Len 22-ročný Raman Sidhu zomrel na zástavu srdca, kým čakal na začiatok duelu.
Okamžite sa mu poskytla lekárska pomoc, ale nepodarilo sa ho zachrániť ani po dvoch hodinách.
Klub „so zlomeným srdcom“ napísal, že vyjadruje úprimnú sústrasť Ramanovej rodine, jeho spoluhráčom a tým, ktorí boli vtedy na štadióne Garons Park.
Brankár zomrel po tvrdom údere počas zápasu, na pomoc mu pribehol aj fanúšik
„Všetky naše tímy budú držať na jeho pamiatku minútové ticho,“ doplnil tím. Jeho zakladateľ Spencer Owen uviedol, že to je „neuveriteľne smutné. Odpočívaj v pokoji, Raman.“
V súčasnosti pôsobí klub v ôsmej najvyššej súťaži v Anglicku. Najprv však vznikol len ako projekt, no časom sa stal plnohodnotným mužstvom.
Počas sezóny 2021/22 sa pridala „inkluzívna sekcia“, ktorá umožňuje hráčom so širokým spektrom postihnutia a zdravotných ťažkostí hrať futbal.