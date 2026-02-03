Predseda KDH Majerský: Zvonku ste síce pekní, upravení, bieli, ale zvnútra plní hniloby - ROZHOVOR

Stačí, že niekto príde do práce slušne oblečený a nevie podať pracovný výkon, nespráva sa slušne a porušuje možno iné zásady slušného správania, tak ten obal určite nenahradí tú formu, ktorá má byť takou prirodzenou, mentálnou aj hodnotovou výbavu každého jedného politika, ktorý reprezentuje slovenskú spoločnosť, uviedol v rozhovore pre SITA predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský na margo schváleného rokovacieho poriadku Národnej rady SR.
„Mne to tak vtipne povedané pripomína ten vtip o novoročných predsavzatiach, že tak fajčiť neprestanem, ale piť budem. Niektorí si tak dávajú. Ono, to je aj možnosť takého biblického, že ste ako obielené hroby. Zvonku ste síce pekní, upravení, bieli, ale zvnútra plní hniloby. A toto je niekedy to, že my si dáme pekný oblek, správame sa navonok vizuálne akože OK, ale zvnútra predkladáme zlé veci a zvnútra môžeme robiť aj to najväčšie zlo, ktoré si možno aj neviem predstaviť,“ povedal v Štúdiu SITA.
Zbabraná energopomoc
V tejto súvislosti uviedol, že pred sviatkami takmer tri týždne „prežili“ v tom, že rušili Úrad na ochranu oznamovateľov a vládna koalícia namiesto toho, aby pomáhala ľuďom, tak si povedala, že ide rušiť to, čo funguje. „Začala riešiť na poslednú chvíľu aj novelu trestných kódexov, opravu toho, čo bolo spackané, zbabrané, omilostenie ‚svojich ľudí‘,“ doplnil.
Remišová: Slovensko je pred stavom klinickej smrti - ROZHOVOR
A prišiel podľa lídra kresťanských demokratov nový rok a znovu sa dožívame toho, že neriešia pomoc ľuďom, chudobným rodinám, tým, čo nevedia prísť k dobre platenej práci. „Znovu konsolidačné balíky doľahli na rodiny takým spôsobom, že rodina s dvoma deťmi ročne príde o zhruba 900 eur,“ kritizuje.
Majerský si na mušku zobral aj energopomoc, ktorú podľa jeho zbabrali, ako si to ani nevieme predstaviť. „Poslanci parlamentu dostávajú energopomoc a ľudia, ktorí sú na hranici chudoby, dostávajú 4,50 eur, alebo vôbec nič,“ uviedol s tým, že je to smiešne a úbohé. „Namiesto toho, aby pripravili dobre zákony, riešia to, ako budú poslanci oblečení, riešia etické kódexy a riešia rušenie úradov, ktoré slúžili na pomoc na odhaľovanie korupcie,“ skonštatoval ďalej.
Niektorí poslanci si robia z rokovacej sály kabaret
Na otázku, ako sa bude posudzovať, či niekto má obuté tenisky alebo topánky predseda KDH povedal, že „čierne tenisky už nie sú tenisky a biele lakovky už budú bielymi topánkami“. „Toto mne nejde do hlavy, že idú to takto porovnávať, musí to vychádzať zvnútra a poslanec si musí byť vedomý, že reprezentuje svoju voličskú základňu, reprezentuje ľudí, ktorí mu dali hlasy, ktorí ho zvolili a on na základe toho by sa mal aj tak správať,“ myslí si.
Ako doplnil, určitý dress code existuje a je nejako protokolárne známy. „Idete na svadbu, pôjdete tam oblečený ako ‚šupák‘, idete na pohreb, pôjdete tam oblečený tak, ako sa to nehodí? Veď máte nejaký vnútorný cit a viete, že na svadbu či pohreb alebo na nejaké významné udalosti sa máte primerané obliecť,“ hovorí.
Faktom však podľa jeho názoru je, že niektorí poslanci si robia z rokovacej sály kabaret. „A teraz, možno ešte to dosť dôležité, mladí ľudia chodia do parlamentných balkónových priestorov, sú tam žiaci základných či študenti stredných aj vysokých škôl a vidia, ako sa poslanci správajú, ako sú oblečení a toto by mala byť elita národa, ale tí mladí ľudia, oni si z týchto poslancov, z tejto elity národov berú potom aj príklad, čiže tak, ako sa správajú poslanci, ako sú oblečení, ako sa vyjadrujú a či nebodaj pijú počas pracovnej doby, to je tiež obraz aj spoločnosti, ale aj politických strán, ktoré títo poslanci reprezentujú,“ dodal Majerský.
Aký parlament potrebujeme?
Na margo obmedzenia vyjadrovania sa, uviedol, že „poslanec sa musí slobodne vyjadrovať, slobodne predkladať zákony a návrhy, či už pozmeňujúce alebo bežné a bez tej slobody slova sa to nedá.“
Keď bude mať podľa jeho slov poslanec zavreté ústa a nebude môcť hovoriť to, čo chce, tak to bude iba drahý kabaret pre ľudí. „A my nechceme mať drahý kabaret, ktorý bude platený z peňazí daňových poplatníkov, my potrebujeme mať naozaj parlament, kde poslanec slobodne povie to, čo chce, aby bolo schválené,“ uviedol.
Jedným dychom doplnil, že kritika do parlamentu patrí a KDH vždy kritizovalo slušne, vecne a argumentačne. „Akonáhle nám to bude znemožnené, tak vládna koalícia urobí systém, ktorý sa bude blížiť k totalitnému režimu,“ dodal.
