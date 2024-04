Poslancov parlamentu čaká začiatok aprílovej schôdze. Zaoberať sa budú viac ako sto bodmi, od volieb a medvede až po odvolávanie 

Poslanci parlamentu sa v utorok o 13:00 pokúsia otvoriť 12. schôdzu v tomto volebnom období. Program aprílovej riadnej parlamentnej schôdze obsahuje vyše sto bodov.

V jej úvode bude skladať poslanecký sľub zástupca primátora Spišskej Novej Vsi Dávid Demečko (Hlas-SD), ktorý do Národnej rady SR nastúpi ako náhradník za budúceho prezidenta Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Tomu zanikol mandát poslanca, a teda aj predsedu parlamentu, deň po zvolaní za hlavu štátu v prezidentských voľbách.

Návrhy na voľby členov aj správy o výsledkoch

Súčasťou návrhu programu, ktorý budú zákonodarcovia ešte schvaľovať, je aj návrh na voľbu člena Súdnej rady SR, či návrh na voľbu členov Správnej rady Tlačovej agentúry SR a členov Rady pre mediálne služby. Na aprílovej schôdzi prednesie predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Zuzana Dlugošová Správu o činnosti úradu za uplynulý rok a predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy uvedie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2023.

Register kandidátov a kandidátnych listín

Na aprílovej schôdzi by sa poslanci mali zaoberať vládnou novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá je aktuálne v druhom čítaní. Jej odobrením by sa mal vytvoriť Register kandidátov a kandidátnych listín vo voľbách do Národnej rady SR, vo voľbách prezidenta, vo voľbách do Európskeho parlamentu, vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a tiež vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Register má slúžiť na elektronickú evidenciu kandidátnych listín a kandidátov, ktorých kandidátne listiny boli doručené v zákonom ustanovenej lehote a zákonom ustanoveným spôsobom. V prípade schválenia zmien by mal register fungovať od júna tohto roku. Cieľom zriadenia registra je podľa rezortu vnútra zabezpečiť elektronické spracúvanie údajov z kandidátnych listín doručených zapisovateľom príslušných volebných komisií.

Zákon o ochrane pred útokmi chráneného živočícha

Do programu 12. schôdze zaradil podpredseda parlamentu, poverený výkonom právomocí predsedu parlamentu, Peter Žiga (Hlas-SD) aj vládny návrh ústavného zákona o ochrane pred útokmi chráneného živočícha, o ktorom by poslanci mali rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Cieľom tohto zákona má byť vytvorenie právneho rámca, ktorým sa ustanovia osobitné výnimky, keď je potrebné, aby ochrana medveďa hnedého ustúpila vyššiemu celospoločenskému záujmu, a to ochrane života a zdravia človeka.

Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že predloženým návrhom reagovalo primárne na v poslednom období opakujúce sa situácie, keď bol výskyt medveďa hnedého zaznamenaný v husto osídlených oblastiach či katastrálnych územiach obcí. Envirorezort dodal, že ochrana rastlín a živočíchov nemôže byť nadradená ochrane života a zdravia človeka.

Financovanie mimovládok

Poslanci Slovenskej národnej strany chcú zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych neziskových organizácií. Docieliť to chcú tým, že mimovládky budú povinné zverejňovať informácie o daroch a darcoch, ak ich výška presiahne zákonom stanovenú hodnotu. Zverejňovanie informácií o daroch a príspevkoch prinesie podľa národniarov dôveryhodnosť a transparentnosť, lepšiu kontrolu toku finančných prostriedkov, zvýši sa tak tlak na zodpovedné hospodárenie a podporí dôvera a zapojenie verejnosti.

Organizácie, ktoré prijímajú finančné prostriedky zo zahraničia a presahujú sumu päťtisíc eur za jeden kalendárny rok, sa po novom zrejme budú musieť označovať ako „organizácia so zahraničnou podporou“. O novele zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby by sa malo rokovať na aprílovej schôdzi. V prípade odobrenia zákona by vstúpil do platnosti od januára 2025.

Tri návrhy na odvolanie z funkcie

Návrh programu aprílovej schôdze obsahuje aj návrh na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS), návrh na odvolanie poslanca Tibora Gašpara (Smer-SD) z funkcie predsedu branno-bezpečnostného parlamentného výboru a návrh na odvolanie poslanca Michala Šipoša (klub hnutia Slovensko) z funkcie predsedu parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.