Hlas-SD si chce ponechať post predsedu parlamentu, nominuje Rašiho

Nominantom strany Hlas-SD na post predsedu parlamentu bude súčasný minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD). Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš v relácii Braňo Závodský Naživo Rádia Expres s tým, že sa na tom dohodli v rámci strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD).

Tri Svätoplukove prúty

Podľa medializovaných informácií do úvah, kto zaujme kreslo predsedu parlamentu, spadala aj ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Tá sa však podľa Tomášových slov chce aj naďalej venovať rezortu hospodárstva. Tomáš zatiaľ neinformoval, kto by Rašiho nahradil na poste ministra.

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) cez víkend oznámil, že „najlepším riešením pre Slovensko by bolo, keby vo vládnej koalícii vznikla dohoda, aby bol prezidentom Peter Pellegrini (Hlas-SD), predsedom vlády Robert Fico a predsedom parlamentu Andrej Danko (SNS). Boli by to tri Svätoplukove prúty, ktoré by potom fungovali“.

Dodržanie koaličnej zmluvy

Minister Tomáš tvrdí, že Hlas-SD nezdieľa premiérov názor.

„Zvolením Pellegriniho za prezidenta sa nezmenila politická mapa, nezmenila sa koaličná dohoda, nezmenili sa pomery v parlamente. Stále má strana Hlas-SD 27 poslancov, SNS iba 10 poslancov. Budeme vyžadovať dodržiavanie koaličnej dohody, koaličnej zmluvy, na základe ktorej post predsedu parlamentu patrí strane Hlas-SD,“ skonštatoval Tomáš.