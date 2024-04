Pellegrinimu pomohol do paláca aj Taraba, prezidentské voľby majú dvoch víťazov

Predsedovi parlamentu a lídrovi strany Hlas-SD Petrovi Pellegrinimu, podľa marketingového experta Pavla Minára z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pomohol vyhrať prezidentské voľby aj Tomáš Taraba, a to témami, ktorými sa mu podarilo zmobilizovať voličov vládnej koalície.

Ako povedal Minár v relácii V politike na TA3, začalo sa to tlačovkou, kde minister životného prostredia razantne vystúpil k téme medveďov a o Pellegrinim hovoril, ako o alternatíve pre každého voliča, ktorý je národný a konzervatívny.

Medveď nie je úsmevná vec

Veľmi intenzívne si podľa Minára myslíme, že medvede sú vlastne kuriózna téma, ale nie je to tak a rôzne výskumy hovoria, že niektorí ľudia ich vidia ako reálny problém.

„Majú strach, že ich alebo ich deti, napadne medveď, keď idú peši do práce,“ priblížil Minár s tým, že keď títo ľudia potom počujú od niekoho iného, „čo ty rozprávaš o medveďoch, čo to je za problém“, tak oni to vnímajú, že niekto, kto žije v Bratislave, sa im vysmieva.

„Ten medveď, to nie je úsmevná vec, je to zhrnutie všetkého toho, že sú tu tí, ktorí sú v hlavnom meste a nestarajú sa o mňa. Potom prídu niektorí, ktorí povedia, že ja sa postarám, ja ho zastrelím, keď ťa ohrozuje. To znamená, že dáva sa tam najavo, že liberalizmus sa vôbec nestará alebo demokracia sa vôbec nestará, a my sa postaráme,“ hovorí Minár.

Dvaja víťazi volieb

Mobilizácii voličov podľa Minára pomohlo aj to, keď ministerstvo zdravotníctva zrušilo vyhlášku o transrodových ľuďoch. Pellegrini sa k tomu prihlásil a Taraba to veľmi intenzívne komunikoval na svojich sociálnych sieťach.

„Toto je dôvod, prečo sever Slovenska, ktorý v prvom kole na základe výzvy KDH volil Korčaka, tak ten vlastne prešiel k Pellegrinimu,“ zdôvodňuje Minár.

Podobné témy mohol podľa Minára vytiahnuť aj Štefan Harabin. „Mohol byť slávny, že zjednotil. Ale neurobil to a neurobil to ani Andrej Danko,“ skonštatoval Minár s tým, že tieto voľby majú dvoch víťazov. Jeden je Pellegrini a druhý je Taraba, ktorý získal teraz taký výtlak, že ho bude využívať.

Minár tiež doplnil, že „game changerom„ v druhom kole prezidentských volieb, bola aj osobná iniciatíva Krizstiána Forróa, ktorý vyjadril Pellegrinimu podporu.