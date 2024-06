Poslanci SNS stále žijú v analógovom svete, tvrdí Jaurová. Progresívci kritizujú návrhy z dielne národniarov (video)

Právne úpravy, ktoré predložila Slovenská národná strana (SNS) na júnovú parlamentnú schôdzu predstavujú jednostranný, mocenský a veľmi škodlivý zásah do slobody slova i nezávislosti médií. Navyše prichádzajú v čase, keď sú novinári a médiá pod enormným tlakom politikov či svojich majiteľov.

Uviedol to na utorkovej besede predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) a podpredseda parlamentu Michal Šimečka. Okrem toho vyzval vládnu koalíciu, aby balíček zákonov „LEX atentát“ schválili v parlamente spoločne a aby sa dohodli na spoločnom znení, s ktorým bude súhlasiť aj koalícia, aj opozícia.

Návrat k legislatíve z minulosti

Sprísnenie práva na opravu, iba pre verejných funkcionárov, regulácia diskusií vo vybraných online médiách, či spoplatnenie poskytovania informácií verejnými orgánmi, je všetko, čo je súčasťou návrhov predložených národniarmi. Ako ďalej upozornila podpredsedníčka PS a poslankyňa Zora Jaurová, pokiaľ ide o právo na opravu pre verejných funkcionárov, ide o návrat k legislatíve, ktorá už na Slovensku v minulosti bola zavedená a od ktorej sa neskôr upustilo.

„My už dnes v legislatíve máme právo na vyjadrenie pre verejných funkcionárov, ktoré dostatočne spĺňa princíp, na ktorom je celé toto právo založené, teda princíp, že vždy je potrebné vypočuť si aj druhú stranu. Ja som osobne presvedčená, že verejní funkcionári a politici nemajú čo opravovať to, čo píšu médiá, oni majú právo na vyjadrenie, majú mať rovnaký priestor ako tí, ktorí ho kritizujú,“ myslí si Jaurová.

Zmeny sa na alternatívne médiá nevzťahujú

Upozornila, že zmeny sa nevzťahujú na alternatívne médiá, len na médiá, ktoré sú regulované nejakým typom legislatívy.

„To, ako je táto novela napísaná, ukazuje, že jej tvorcovia stále žijú v analógovom svete. Je tam napr. časť, ktorá hovorí o tom, že oprava musí byť uverejnená na rovnakom mieste a rovnakým písmom, ako bol predchádzajúci článok, čo je niečo, čo je absolútny pozostatok z čias tlačených médií a v digitálnom priestore nedáva vôbec žiaden zmysel,“ vysvetlila poslankyňa.

Jaurová upozornila aj na to, že regulácia diskusií vo vybraných online médiách súvisí s porušením všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a dodala, že médiám to založí množstvo diskriminačných povinností.

„Médiá by s tým mali obrovské náklady a v praxi by to znamenalo, že by nakoniec radšej tie diskusie zrejme úplne vypli,“ uviedla podpredsedníčka PS. Jaurová tvrdí, že väčšina nenávistných prejavov sa neodohráva v diskusiách pod článkami na veľkých spravodajských portáloch, ale na sociálnych sieťach, ktoré však národniari novelou neregulujú.

Koalícia využíva neregulované platformy

„Odohráva sa dokonca na platformách, ktoré nie sú regulované ani tak, ako sú sociálne siete regulované, ako napr. platforma Telegram. Zhodou okolností sú neregulované platformy presne tie, ktoré vládna koalícia využíva ako primárne kanály na svoju komunikáciu,“ informovala.

V prípade návrhu na spoplatňovanie poskytovania informácií ide podľa Jaurovej zrejme len o „dymovú clonu“.

„Už dnes zákon o poskytovaní informácií pripúšťa to, že povinná strana môže spoplatniť nosiče alebo iný spôsob, akým poskytne informácie, pokiaľ s tým má náklady. Návrh, ktorý podala SNS neobsahuje v sebe žiaden odvolací prostriedok, čo znamená, že tí, ktorí to vedia zaplatiť, budú mať prístup k informáciám a tí, ktorí ho nevedia zaplatiť, nebudú ho mať,“ skonštatovala Jaurová.