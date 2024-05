Strana SaS pripravuje zákon na ochranu médií pred politickými tlakmi, hrozí im nastolenie cenzúry ako v Maďarsku

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) pripravuje zákon na ochranu médií pred politickými tlakmi. Ako uviedol predseda strany Branislav Gröhling, v súčasnosti sme svedkami neakceptovateľného tlaku na slobodné médiá a slobodu slova.

Útoky na médiá sa zintenzívnili

„Ak nepomenujeme konkrétne riziká, hrozí, že nezávislé a slobodné spravodajstvo na Slovensku skončí. Vládne útoky na novinárov a médiá nepoľavili ani po atentáte na Roberta Fica. Naopak, ešte viac sa zintenzívnili. Takto celospoločenský zmier nevyzerá,“ povedal.

Gröhling zdôrazňuje, že sloboda médií je základným pilierom demokracie. Útoky na médiá, novinárov, bojkotovanie televíznych diskusií a obmedzovanie slobody médií vytvárajú len ďalší nepokoj a priestor na zhoršenie situácie a rozdelenie spoločnosti na Slovensku.

„Aj preto pripravujeme zákon, ktorý by zabraňoval verejným orgánom, aby vyvíjali nátlak na vedenie médií a novinárov,“ dodal.

Vláda tlačí aj na súkromné televízie

Podľa tímlídra SaS pre kultúru Reného Paráka hrozí, že cenzúra nadobudne formu ako v Maďarsku.

„Začalo sa to bojkotovaním serióznych médií a televíznych diskusií. Profesionálne vedené politické diskusie vymenila vláda za diskusie s hľadanými neonacistami či debaty v konšpiračných médiách. Mesiace chce koalícia kompletne ovládnuť RTVS,“ vymenoval Parák. Ako ďalej pokračoval, do toho všetkého vláda tlačí aj na súkromné televízie a chce priamo zasahovať do politických diskusií.

Podľa neho je nevyhnutné, aby teraz nielen celá opozícia, ale aj celá občianska spoločnosť vyjadrila podporu kritickým novinárom, verejnoprávnosti RTVS, ale aj TV Markíze či iným televíziám a online médiám, ktoré sú vystavené existenčným a ekonomickým tlakom.