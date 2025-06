Poslanci sa na výbore pre kultúru a médiá pýtali na prevoz busty Cecilie Gonzagy, prítomná bola aj Maškarová

Poslanci sa na štvrtkovom výbore pre kultúru a médiá pýtali na prevoz busty Cecilie Gonzagy. Renesančná busta, ktorej autorstvo je pripisované Donatellovi, bola donedávna uložená v Spišskom múzeu v Levoči, pred niekoľkými dňami ju odtiaľ za asistencie polície odviezol generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry (MK) SR Lukáš Machala.

Rezort kultúry sa vyjadril, že prijal mimoriadne bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany tohto zbierkového predmetu. „Na základe dohody bolo určené miesto uloženia v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra SR,“ uviedli z ministerstva. Odmietajú svojvoľné či nezákonné konanie. Avizovali tiež, že v najbližšom čase by mala byť iniciovaná medzinárodná expertíza a odborné hodnotenie busty.

Prítomná bola aj policajná prezidentka

Na výbore rezort kultúry zastupoval štátny tajomník Tibor Bernaťák, za ministerstvo vnútra sa ho zúčastnil štátny tajomník Michal Kaliňák. Prítomná bola aj policajná prezidentka Jana Maškarová.

Bernaťák na výbore zopakoval, že MK SR prijalo mimoriadne bezpečnostné opatrenia na zaistenie ochrany busty, rovnako zopakoval, že depozitár múzea v Levoči nespĺňa potrebné štandardy potrebné na uchovávanie zbierkových predmetov takéhoto výnimočného významu. Otázku bezpečnosti konzultovali s ministerstvom vnútra i Policajným zborom.

Presun bol v súlade so zákonom

Tiež zdôraznil, že presun bol v súlade so zákonom. Podotkol, že rezort kultúry nedisponuje vhodným depozitom, preto sa dohodli s MV SR, ktoré im dielo uschovalo. Bernaťák podotkol, že nešlo o výpožičku. Štátny tajomník pripomenul, že v múzeu bol pred niekoľkými mesiacmi bezpečnostný incident, aj preto diskutovali, ako s artefaktom naložiť. „Prenos bol z taktických dôvodov neverejný,“ dodal.

Podľa jeho slov Machala nebol súčasťou sprievodu, respektíve štátny tajomník o tom nevie. Dodal, že generálny tajomník služobného úradu MK SR bol len pri preberaní, ako osoba, ktorá by riešila problém, ak by nejaký vznikol.

„Nebol tou osobou, ktorá bola poverená na prevzatie artefaktu,“ ozrejmil Bernaťák s tým, že Machala podľa jeho informácií bol na kontrolnom dni na Spišskom hrade, preto sa vyskytol v Levoči. „Nemal oprávnenie vstupovať, a ani nevstupoval do depozitu,“ zdôraznil štátny tajomník MK SR.

Ministerstvo vnútra s Policajným zborom boli požiadaní o súčinnosť

Na margo spolupráce s MV SR Michal Kaliňák ozrejmil, že ich rezort spolu s Policajným zborom boli požiadaní o súčinnosť. Stretnutie, kde sa dohodli, sa konalo 19. mája tohto roka. „Boli sme požiadaní o asistenciu, ktorá sa týkala prevozu cenného diela významnej historickej a kultúrnej hodnoty,“ uviedol a dodal, že požiadavke bolo vyhovené.

Policajná prezidentka Maškarová spresnila, že Machala ju v spomínaný májový deň požiadal listom o súčinnosť pri prevoze diela. Následne absolvovali osobné stretnutie, kde zástupcovia rezortu kultúry oboznámili Prezídium PZ so situáciou.

Uviedla tiež, že prostredie, kam predmet previezli, bolo vybrané na základe požiadaviek reštaurátorov a zástupcov MK SR, muselo splniť bezpečnostné požiadavky, ale aj parametre ako vlhkosť vzduchu či protipožiarna ochrana.

Maškarová súhlasila s nasadením ich zložky pri prevoze

„Sekcia krízového riadenia MV SR rozhodla o mieste, ktoré vie takéto požiadavky zabezpečiť,“ uviedla a následne potvrdila medializovanú informáciu o tom, že busta je v Centre bezpečnostných technických činností MV SR v Topoľčiankach. Maškarová doplnila, že súhlasila s nasadením ich zložky pri prevoze, ozrejmila tiež, že takáto spolupráca ministerstiev a policajného zboru má oporu v zákone.

„Boli sme povinní poskytnúť súčinnosť pri zabezpečení prevozu takéhoto diela a poskytnúť pomoc pri jeho uskladnení,“ vysvetlila. Zdôraznila, že súčinnosť polície pri takýchto prevozoch cenností nie je ojedinelým javom.

Informáciami o prevoze disponoval len úzky okruh ľudí

Poslankyňa Ľubica Laššáková (Hlas-SD) sa spytovala, či nebolo možné poskytnúť tieto informácie verejnosti, najmä dôvody a spôsob presunu busty. Bernaťák na to zareagoval tým, že informáciami o prevoze aj na samotnom MK SR disponoval len úzky okruh ľudí, ani on sám ich nemal. Vyzdvihol pritom, že informácie z ministerstva neunikli vopred, na čo ale Laššáková zareagovala, že nechceli nič vedieť vopred, len chceli informácie.

Zora Jaurová (PS) položila otázky týkajúce sa toho, kto určil, že Spišské múzeum v Levoči nespĺňa štandardy na uskladnenie busty, a tiež, kto požiadal riaditeľa o vydanie busty. Na prvú otázku odpovedal štátny tajomník MK SR tým, že bola vydaná pasportizácia nehnuteľností MK SR a jeho organizácií, pričom sú stanovené štandardy, ktoré musia spĺňať.

„V zmysle tohto sa určila bezpečnosť objektov. A vyšlo, že na Slovensku nemáme takto zabezpečený objekt, aby artefakt takejto hodnoty bol v depozitoch umiestnený,“ vysvetľoval.

Svetový unikát

Zamestnanec MK SR Martin Šugár priblížil, že pasportizácia depozitárov je dlhodobo problematická, venovali sa jej aj predošlé vedenia ministerstva. „Takéto dielo, ak je to naozaj Donatello, je siedmym signovaným Donatellovým dielom na svete,“ uviedol na margo busty, zdôraznil, že ide o svetový unikát.

„Neviem si predstaviť, že depozitár Spišského múzea v Levoči je inštitútom technicky a materiálovo zabezpečeným, kde takýto predmet môže byť v bezpečí,“ vyjadril sa. Podotkol, že sa modlí, aby SR dokázala zaistiť bezpečnosť tohto zbierkového predmetu tam, kde je teraz. Šugár na výbore priznal, že to bol on, kto v Spišskom múzeu požiadal riaditeľa o vydanie busty, a to na základe poverenia z ministerstva.

Prevozom bol prerušený výskum busty

Dana Kleinert (PS) opätovne pripomenula absenciu zmluvy, ktorá podľa jej názoru mala byť vyhotovená napriek tomu, že nejde o výpožičku diela. Pripomenula tiež, že ministerstvo argumentuje aj ochranou busty s poukázaním na to, že koncom februára bol v budove Spišského múzea, kde sa nachádzala, spustený alarm a jestvovala obava, že ju niekto chcel odcudziť.

„Trvalo vám tri mesiace, kým ste išli tú bustu prevážať, bez toho, aby o tom ktokoľvek čokoľvek vedel,“ vyčítala štátnemu tajomníkovi. Je tiež toho názoru, že prevozom bol prerušený výskum busty, ktorý už prebiehal.

Bernaťák oponoval tým, že ich prvoradým záujmom bolo bustu ochrániť, trojmesačné okno vysvetlil úvahami a následnou prípravou prevozu. Šugár vyslovil názor, že konať mal už bývalý riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM), a tiež predošlé vedenia MK SR. Výskum podľa neho prerušený nebol.

Nedostatok komunikácie v súvislosti s prevozom

Roman Malatinec (Národná koalícia) sa chcel uistiť, že boli dodržané všetky potrebné procedúry. Tiež komentoval nedostatok komunikácie v súvislosti s prevozom. Šugár mu odpovedal, že potrebné písomné náležitosti splnené boli. Zmluva ale neexistuje, prevoz busty bol vykonaný na základe žiadosti a protokolu. Šugar to obhajoval tým, že nešlo o výpožičku, ale úschovu, na čo členovia výboru oponovali, že i vtedy je potrebná zmluva.

Šugár tiež po otázke poslanca Tomáša Szalaya (SaS) priznal, že poistenie tam nebolo. „Prepravná spoločnosť má poistenie, je poistená,“ vysvetľoval. Nevylúčil ani možnosť, že podobný osud, teda presun, môže postihnúť aj iné artefakty.

Zamestnanec ministerstva kultúry tiež ozrejmil, že dielo plánujú podrobiť expertízam. „Celý rozsah expertíz bude predmetom komunikácie inštitúcií, ktoré plánujeme osloviť na tento typ expertíz,“ dodal.

Poznamenal, že na Slovensku nie sú podmienky a podklady na takéto expertízy, preto považuje za potrebné spolupracovať so zahraničnými expertnými ústavmi, konkrétne v Taliansku. V závere napokon poprel, že by Lukáš Machala bol prítomný pri prevoze, alebo odovzdávaní artefaktu.