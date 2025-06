Návrat busty do Levoče nie je istý. Musia ju preskúmať experti zo zahraničia, povedala Šimkovičová

To, či sa busta Cecílie Gonzaga vráti späť do Levoče alebo pôjde do Slovenskej národnej galérie, je ešte otvorená diskusia. Uviedla to v stredu ministerka kultúry Martina Šimkovičová počas tlačovej konferencie na Spišskom hrade.

Busta je majetkom štátu

Pripomenula, že jej cena ešte nie je známa. Bustu, ktorej autorstvo pripisujú odborníci renesančnému talianskemu umelcovi Donatellovi, budú podľa jej slov skúmať experti zo zahraničia.

Šimkovičová opäť pripomenula, že busta je majetkom Slovenskej republiky a zámerom jej prevozu bolo ju zachrániť. „Busta bola v pivnici a obkolesená mrežami, nebola v bezpečí,“ povedala. Pripomenula, že odborníci z Otvorenej kultúry o jej existencii informovali počas tlačovej konferencie 25. februára tohto roka a už 27. februára bol v budove Spišského múzea, kde sa nachádzala, spustený alarm.

„Je tu vážna obava, že bustu chcel niekto ukradnúť,“ podotkla. Dodala, že žiaden depozitár alebo žiadne múzeum na Slovensku nie je natoľko zabezpečené, aby mohlo uchovávať takýto artefakt.

Mala by byť pre verejnosť prístupná

Vedenie mesta Levoča v súvislosti s nedávnym odvozom vzácnej mramorovej busty v utorok rokovalo s riaditeľom Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči Jánom Pavlovom. Obe strany sa zhodli na tom, že ich spoločným záujmom je, aby toto vzácne dielo bolo pre verejnosť sprístupnené v meste Levoča, kde má významnú historickú, kultúrnu a symbolickú hodnotu.

Renesančnú bustu preniesli zo Spišského múzea v Levoči pred necelým týždňom. Ministerstvo kultúry v utorok informovalo, že prijalo mimoriadne bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany tohto zbierkového predmetu.

K prevozu busty pristúpil rezort z dôvodu, že depozitárne priestory Spišského múzea v Levoči podľa neho nespĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy potrebné na uchovávanie zbierkových predmetov takéhoto výnimočného významu.