Poslanci rokujú o návrhu štátneho rozpočtu (video)

Poslanci parlamentu začali rokovať o návrhu zákona o štátnom rozpočte. Plénu ho predstavil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Rozpočtové provizórium nie je v súčasnej situácii podľa jeho slov dobré riešenie, pretože znemožňuje reagovať na nepredvídateľné udalosti.

„Riešenie by sa len posunulo v čase a Slovensko by sa ocitlo v neistote,“ povedal Kamenický. To, či sa rozpočet prijme a kedy, ovplyvní aj ďalší proces, lebo zákon musí ešte podpísať aj prezidentka a musí byť zverejnený v Zbierke zákonov.

Rozpočet verejnej správy

Vláda si stanovila, že deficit verejnej správy by mal byť v budúcom roku na úrovni 5,97 % HDP, čo by malo byť 7,84 mld. eur. Schodok tak má klesnúť o viac ako 0,5 percentuálneho bodu z úrovne 6,52 % HDP v tomto roku.

Celkové príjmy verejnej správy by v budúcom roku mali byť v sume 53,48 mld. eur a výdavky 61,32 mld. eur. Rozpočet verejnej správy zahŕňa štátny rozpočet jednotlivých kapitol a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy.

Samotný štátny rozpočet

Samotný štátny rozpočet počíta s príjmami vo výške 22,7 mld. eur a výdavky by mali byť za 30,32 mld. eur. Schodok štátneho rozpočtu sa tak určuje sumou 7,62 mld. eur.