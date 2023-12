Podľa Šimečku to Ficova vláda nebude mať ľahké s prijatím „promafiánskeho balíčka“

Vláda Roberta Fica (Smer-SD) to podľa lídra opozičnej strany Progresívne Slovensko Michala Šimečku nebude mať s prijatím „promafiánskeho balíčka“ také jednoduché, ako si myslela. Čeliť musí obštrukcii opozície v parlamente, protestom v jedenástich slovenských mestách a na poplach bijú už aj európske inštitúcie.

Obštrukcie opozície v parlamente

V prípade schválenia zrušenia špeciálnej prokuratúry a ďalších navrhovaných zmien avizuje prezidentka veto a opozícia sa obráti na Ústavný súd SR. Podľa Šimečku tiež reálne hrozí, že Európska komisia v takom prípade rozhodne o pozastavení eurofondov pre Slovensko. Opozícia je podľa lídra progresívcov pripravená pokračovať v obštrukcii v parlamente a môžu rokovať aj po nociach.

„Máme zásoby pitnej vody, tepla, môžeme tu byť, koľko treba,“ povedal. Pondelňajšia rozprava k vládnemu návrhu kompetenčného zákona bola podľa jeho zhodnotenia veľmi vecná a kultivovaná. Opozícia niekoľkokrát navrhla koalícii, aby sa najprv rokovalo o návrhu štátneho rozpočtu.

„Ale vládna koalícia to nechce. Oni si musia vybrať, či je pre nich dôležitejší rozpočet, energie, dôchodky, alebo mafiánsky balíček. Je to na nich,“ povedal Šimečka.

Slovensko môže prísť o eurofondy

Podľa záverov Európskej prokuratúry predstavujú legislatívne zmeny navrhované slovenskou vládou vážne riziko porušenia pravidiel právneho štátu. Hlavná európska prokurátorka Laura Codruța Kövesi v liste Európskej komisii varuje pred vládnymi návrhmi na zmeny Trestného poriadku, Zákona o prokuratúre aj Zákona o ochrane oznamovateľov. Európska prokuratúra má na starosti najmä stíhanie podvodov s eurofondami a chráni záujmy európskeho rozpočtu.

Šimečka poukazuje na to, že európski prokurátori pôsobia pri špeciálnej prokuratúre na Slovensku, ktorú chce Ficova vláda zrušiť. Podľa neho je reálnou možnosťou, že ak vláda pretlačí navrhované zmeny, Slovensko príde o eurofondy. Európska komisia sa totiž bude rozhodovať práve na základe relevantných právnych argumentov, aké teraz poskytla Európska prokuratúra.

„S tým nemá nič europarlament ani europoslanci. Existuje mechanizmus kondicionality, ktorý funguje tak, že ak porušujete právny štát a ak je riziko, že sa vo vašej krajine kradnú eurofondy a nikto to nevyšetrí, tak potom vám tie eurofondy môžeme zastaviť,“ vysvetlil bývalý podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka.

Stretnutia v Bruseli

Líder najsilnejšej opozičnej strany zároveň odmietol obvinenia premiéra Fica, že opozícia chodí do Bruselu škodiť Slovensku, keď sa aktuálne dianie na Slovensku upozorňuje. Premiérovi pripomenul, že práve on bol v súvislosti s plánovaným rušením špeciálnej prokuratúry v Bruseli prvý ešte predtým, ako jeho návrh ktokoľvek na Slovensku videl.

„Myslel si , že dostane požehnanie z Európskej komisie, to sa zjavne nestalo. Zároveň, Fico omnoho agresívne kydal na Slovensko, keď bol v opozícii, stretával sa s eurokomisármi a rozprával, že na Slovensku sa masívne porušujú ľudské práva. On je ten posledný, ktorý by mal teraz niečo hovoriť,“ skonštatoval.