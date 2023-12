SaS je pripravená podať návrh na Ústavný súd proti kompetenčnému zákonu, podľa Kolíkovej ho prezidentka bude vetovať (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je pripravená aj so zvyškom opozície podať návrh na Ústavný súd SR proti tzv. kompetenčnému zákonu. Avizovala to poslankyňa Mária Kolíková (SaS) na stredajšej tlačovej besede.

Zároveň si myslí, že prezidentka Zuzana Čaputová bude schválenú úpravu tohto zákona vetovať. Kolíková taktiež zdôraznila, že počas rokovania o kompetenčnom zákone nebol dodržaný rokovací poriadok parlamentu.

„Tým sa narušil základný článok ústavy, že Slovensko je právnym štátom. Ak sa ústavný súd už vyjadroval k skráteným legislatívnym konaniam, tak veľmi dôsledne sa zaoberal otázkou, či bol dodržaný rokovací poriadok,“ informovala Kolíková.

K pochybeniu prišlo podľa poslankyne aj počas hlasovania, aj počas rokovania o tomto zákone. „Je za hranicou prípustnosti v rámci ústavy už to, že v akom čase sme rokovali o danom zákone, pretože je ľudsky nemožné v stredu o 9:00 nastúpiť do parlamentu s tým, že o 02:00 ráno skončilo rokovanie v pléne. To je sedem hodín, v rámci ktorých má poslanec prísť ráno do parlamentu a byť pripravený rokovať o zásadnom dokumente, ktorým je štátny rozpočet,“ tvrdí Kolíková.