Poslanci nebudú meniť zákon o ochrane pred odpočúvaním, Krúpa chcel odstrániť problém nefunkčnosti komisie

Poslanec parlamentu Juraj Krúpa (SaS) chcel odstrániť problém dlhodobej nefunkčnosti komisie na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov. Zákonodarca tvrdí, že mechanizmus kreácie a požiadavky na zloženie komisie neumožnili od jej zavedenia komisiu až doteraz kreovať.

Súčasne chcel zmeniť aj požiadavku na výber dvoch členov komisie, ktorými by mali byť odborníci z teórie a praxe. Tých by nahradili dvaja poslanci parlamentu – jeden z opozície a druhý z koalície.

Problém s obsadením miest

Jedným z dôvodov tejto zmeny bol dlhodobý problém s obsadením dvoch miest v komisii vyhradených pre týchto odborníkov.

Poslanci parlamentu však novelu zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov, tzv. zákon o ochrane pred odpočúvaním, neposunuli do ďalšieho legislatívneho procesu.

Miesta odborníkov by podľa Krúpu mali zaujať poslanci, ktorí na rozdiel od zvyšných šiestich členov komisie nie sú členmi osobitného kontrolného parlamentného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS), osobitného kontrolného parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva ani parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť.

Ohrozenie kontroly

Poslanec tvrdí, že návrhom sa nezasahovalo do podstaty pôvodnej predstavy o činnosti a poslaní spomínanej komisie a aj naďalej by mala osem členov. Šesť členov komisie by v prípade prijatia návrhu bolo vybraných z troch kontrolných výborov a zvyšní dvaja spomedzi poslancov bez špecifikácie ich členstva vo výboroch.

Týchto dvoch poslancov by volil parlament spomedzi kandidátov na členov komisie, ktorých predkladá predseda branno-bezpečnostného výboru po predchádzajúcej dohode s predsedom výboru na kontrolu činnosti SIS a predsedom výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva.

„Súčasná právna úprava kladie na dvoch členov komisie na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov také požiadavky, ktoré sťažujú obsadenie týchto dvoch pozícií, a tým dlhodobo znemožňujú kreovanie komisie, čím sa ohrozuje kontrola v tejto oblasti,“ zdôvodnil Krúpa.

Kvalifikačné predpoklady odborníka

Odborník z praxe a teórie by musel byť občanom SR, držiteľom platného osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia ´prísne tajné´, musel by mať minimálne 40 rokov, v minulosti zastávať funkciu sudcu, prokurátora, príslušníka spravodajskej služby alebo polície či iné povolanie v oblasti právnej a bezpečnostnej teórie a praxe alebo medzinárodných vzťahov a diplomacie najmenej desať rokov.

Taktiež by musel mať vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa.