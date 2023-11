Porotcovia Krištáľového krídla zahájili 27. ročník prvým spoločným stretnutím

50 odborníkov. Presne toľko členov má porota už 27. ročníka jedinečného oceňovania významných osobností Slovenska v rozličných oblastiach spoločenského života. Všetci členovia sa stretli, aby spoločne zahájili porotcovanie v aktuálnom ročníku Krištáľového krídla. Nominovať osobnosti je možné ešte do 15. novembra.

Prvé veľké stretnutie porotcov Krištáľového krídla je veľmi dôležitou udalosťou. Nejde iba o formalitu, počas ktorej sa osobne stretnú všetci členovia poroty. Ide o stretnutie, na ktorom porotcovia definujú kritériá, ktoré budú v aktuálnom ročníku rozhodujúcimi, aby porotcovia každej kategórie mali rovnaké informácie, vedomosti a aby na ich základe k hodnoteniam pristupovali. Hlavnou myšlienkou prestížneho ocenenia je prezentácia výsledkov práce najúspešnejších osobností Slovenska v uplynulom roku. „Krištáľové krídlo už 27 rokov zjednocuje ľudí, ktorí vzdávajú hold veľkosti ľudského ducha, umu a krásy. Je poklonou a odmenou za mimoriadne ľudské výkony,” povedala riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala a dodala, že „Stretnutie poroty je prvým dôležitým krokom v aktuálnom ročníku. Porotcovia sa oficiálne oboznámia s pravidlami svojej práce a so štatútom vyhodnocovania, aby ich výber priniesol platné a spravodlivé výsledky.”

Hodnotené kategórie

Porota má 50 členov, ktorí sú odborníkmi pre kategóriu výtvarného umenia, populárnej hudby, hudby, divadla a audiovizuálneho umenia, športu, medicíny a vedy, publicistiky a literatúry, hospodárstva, filantropie a inovácií a startupov. Aj toho roku je predsedom všetkých porotcov pán Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko. Kompletné zloženie poroty nájdete TU.

Nové tváre v porote

Každý rok porota Krištáľového krídla víta aj niekoľko nových osobností. Tentokrát ide o 4 výrazné slovenské osobnosti. O výsledkoch v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie bude rozhodovať aj filmová producentka Silvia Panáková, ktorá produkovala mimoriadne úspešnú snímku Piargy, ale aj Českým levom ocenený film Jan Palach. K porotcom v kategórii publicistika a literatúra pribudla Petra Nagyová Džerengová, spisovateľka a riaditeľka Karloveskej knižnice, autorka množstva kníh pre dospelých i pre deti. V kategórii športu pribudol Oliver Felseghy, generálny riaditeľ spoločnosti TIPOS, a v kategórii hospodárstva je novým členom poroty Filip Kasana, podpredseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.

Nominácie môže navrhnúť aj verejnosť

Krištáľové krídlo každoročne upriamuje pozornosť na to pozitívne v našej spoločnosti. Na prelomové myšlienky a veľké činy. Možnosť nominovať osobnosti majú nielen jednotliví porotcovia, ale ktokoľvek, kto si myslí, že pozná niekoho, kto by si ocenenie zaslúžil. Nominácie je možné podávať do 15. novembra prostredníctvom jednoduchého online formulára. Dôležitými kritériami na nominácie je najmä to, aby navrhovaná osobnosť pôsobila na Slovensku a tiež, aby vykazovala mimoriadnu odbornosť v zvolenej kategórii spojenú s výraznými úspechmi a výsledkami dosiahnutými v roku 2023. Dôležité je myslieť aj na to, že Krištáľové krídlo môže byť udelené iba jedenkrát za život, a teda laureáti už nominovanými byť nemôžu.

„Veríme, že aj tento ročník prinesie do slovenskej spoločnosti veľkú hodnotu. V dnešných časoch je azda najdôležitejšie upriamovať pozornosť na to, čo je prínosné pre spoločnosť, na to, že v spoločnosti sa deje množstvo dobra, sledujú sa vyššie hodnoty a smeruje sa k ľudskosti. A v neposlednom rade, že u nás doma na Slovensku máme veľké množstvo mimoriadnych odborníkov, profesionálov vo svojej oblasti, ktorí by nemali ostať nepovšimnutí,” uzavrela riaditeľka Krištáľového krídla.

