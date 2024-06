Porota uznala syna amerického prezidenta vinným v kauze držania zbrane

Porota na súde v americkom štáte Delaware v utorok uznala syna amerického prezidenta Joea Bidena Huntera vinným vo všetkých troch bodoch obžaloby v kauze držania zbrane.

Podľa porotcov sa Hunter Biden v roku 2018 pri kúpe revolveru dopustil zločinu, keď klamal predajcovi zbraní s federálnou licenciou, vo formulári nepravdivo uviedol, že nie je užívateľom drog, a potom jedenásť dní nelegálne vlastnil zbraň.

Hunterovi Bidenovi hrozí až 25 rokov väzenia. Avšak ľudia, ktorí zločin spáchali prvýkrát, ani zďaleka nedostávajú maximálny trest a nie je jasné, či ho okresná sudkyňa Maryellen Noreikaová pošle za mreže. Dátum vynesenia rozsudku neoznámila, ale zvyčajne to je to do 120 dní.

Americký prezident Joe Biden povedal, že výsledok bude akceptovať a naďalej bude rešpektovať súdny proces. Obhajca Huntera Bidena Abbe Lowell uviedol, že sú verdiktom „prirodzene sklamaní“ a naznačil, že sa odvolajú.