Poradkyňa maďarského premiéra sa obrátila na EK, žiada posúdenie novely slovenského Trestného zákona

Predmetom nejasností je novelizácia regulujúca popieranie usporiadania vzťahov po druhej svetovej vojne.
Robert Fico, Viktor Orbán
Slovenský premiér Robert Fico (vľavo) privítal v Bratislave maďarského premiéra Viktora Orbána. Foto: SITA/AP
Úrad vlády (ÚV) SR plne rešpektuje postup hlavnej poradkyne premiéra Maďarska, ktorá sa obrátila na Európsku komisiu v súvislosti s najnovšou novelizáciou slovenského Trestného zákona, požadujúc jej posúdenie. Ako ale zdôraznili z Tlačového a informačného odboru ÚV SR, vidia dôvodnosť zmeny trestných kódexov.

Popieranie mierového usporiadania

Ak medzi dobrými susedmi vznikne otázka, či vnútroštátny predpis jedného z nich je alebo nie je v súlade s právom EÚ, existujú mechanizmy na vyriešenie takejto otázky. Predmetom rozdielneho výkladu je slovenská novelizácia Trestného zákona regulujúca popieranie usporiadania vzťahov po II. svetovej vojne,“ uviedli z ÚV SR.

Predmetná novela totiž okrem iného zaviedla nové trestné činy, medzi nimi aj popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne. Ako vyplýva z dostupných informácií, otvorený list zaslala predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyen hlavná poradkyňa maďarského premiéra Viktora Orbána pre otázky zahraničných Maďarov Katalin Sziliová.

Porušenie práv a zásad EÚ

Predmetný list je zverejnený aj v komentári na Sziliovej profile na sociálnej sieti, ako z neho vyplýva, Orbánova poradkyňa je toho názoru, že novela slovenského Trestného zákona vážne porušuje základné práva a zásady, ktoré sú základom Európskej únie. Odvoláva sa v ňom na Chartu základných práv Európskej únie aj Európsky dohovor o ľudských právach, konkrétne na ustanovenia o slobode prejavu.

Za znepokojivú označuje aj nejasne definovanú úpravu. Dané ustanovenie zákona je podľa Sziliovej v rozpore so Zmluvou o Európskej únii, Európsku komisiu žiada o preskúmanie novely Trestného zákona SR a podniknutie potrebných krokov na ochranu základných práv.

