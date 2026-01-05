Združenie sudcov vyzýva šéfku Súdnej rady Kosovú na stanovisko k novele Trestného poriadku

Združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ) vyzvalo predsedníčku Súdnej rady SRMarcelu Kosovú, aby v súvislosti s novelou trestného poriadku, ktorá zavádza za určitých podmienok zákaz vykonať dôkaz od spolupracujúcich obvinených, podala Ústavnému súdu SR návrh na preskúmanie, či takáto zásada je v súlade s ústavou.
Reakcia pre médiá
Predsedníčka súdnej rady v reakcii pre médiá namietla, že z výzvy ZOJ nevyplýva, v čom konkrétne mala byť porušená ústava alebo medzinárodná zmluva.
ZOJ vo svojom stanovisku pripomína, že porušenia ústavnosti novely jasne a verejne formuloval generálny prokurátor Maroš Žilinka, Rada prokurátorov SR, Advokátska komora SR, viacerí poslanci Národnej rady SR, ako aj rešpektovaní ústavní právnici.
„Generálny prokurátor a skupina poslancov už podnet na ústavný súd podali. V prípade, ak sa predsedníčka súdnej rady s týmito námietkami nestotožňuje, je potrebné verejnosti a aj sudcovskému stavu vysvetliť dôvody,“ uvádza ZOJ vo svojom stanovisku.
Kontroverzná zmena Trestného poriadku podľa ZOJ oberá sudcu o právo hodnotiť dôkazy podľa vlastného presvedčenia, ktoré je nevyhnutným predpokladom jeho spravodlivého rozhodnutia o vine páchateľa a treste preňho.
Zároveň ohrozuje naplnenie pozitívneho záväzku štátu riadne vyšetrovať porušenia práv zaručených Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä práva na život. Tým, že schválený zákaz použiť takýto dôkaz je veľmi široký a jeho podmienky sú nejasné, je ohrozené aj právo na spravodlivé súdne konanie podľa tohto Dohovoru.
Verejnosť a sudcovia majú podľa ZOJ právo aj na informácie, či Súdna rada SR bola oslovená na zaujatie stanoviska k pripravovanej novele trestných kódexov a aké stanovisko zaujala predsedníčka súdnej rady po schválení noviel v parlamente na odbornom stretnutí u prezidenta Petra Pellegriniho.