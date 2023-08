Pomôže zadržanie Gašpara Smeru-SD k zisku hlasov v predčasných parlamentných voľbách? Kollár v tom má jasno

Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár si myslí, že zadržanie bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara môže dopomôcť strane Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) získať viac hlasov v septembrových parlamentných voľbách. Ako ďalej uviedol na dnešnej tlačovej besede, vývoj udalostí však neovplyvní pohľad Kollára na spoluprácu so Smerom-SD. Zároveň skonštatoval, že bola veľká chyba odvolať ministra vnútra Ivana Šimka z funkcie, nazval ho profesionálom, ktorý mal „ostať sedieť na stoličke“ a dbať na dodržiavanie zákonov.

„Nebudem sa vyjadrovať k živým veciam, lebo som nečítal uznesenie a neviem, aké majú zákonné dôvody na to, že tento krok urobili. Keby som chcel Smeru-SD pomôcť ešte lepšími percentami, neurobil by som to inak, rovno by som aj ďalších obvinil a pozatváral. A potom sa nedivte, že Robert Fico (Smer-SD) vyhrá voľby a bude vládnuť sám,“ uviedol Kollár. Taktiež dodal, že polícia informácie v tejto veci už mala, len príslušníci sa rozhodli zadržať podozrivých až teraz.

Zodpovednosť alebo hanba pre políciu

„Nebudem sa vyjadrovať k práci polícii, je to ich vec. Keď ustoja dôkazné bremeno, tak dotyční páni za to ponesú zodpovednosť. Keď to neustoja, bude to ďalšie fiasko, trapas a hanba polície,“ dodal.

Predseda Sme rodina si zároveň nevie predstaviť, že by so Smerom-SD skladal koalíciu, či Gašpar „skončí v putách alebo neskončí, na to nemá dosah ani vplyv“.

Piatkový zásah NAKA

V piatok v skorých ranných hodinách policajti NAKA zadržali bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Informáciu uviedol na sociálnej sieti jeho syn, advokát Pavol Gašpar a pre Aktuality.sk ju potvrdili dva od seba nezávislé zdroje. Okrem Gašpara mali policajti zadržať aj Romana Stahla, ktorý viedol napríklad vyšetrovací tím Novinár, dôvodom má byť korupcia.

Polícia na sociálnej sieti potvrdila, že počas dnešnej akcie s krycím názvom „Ezechiel 7“ boli v Nitrianskom kraji zadržané dve obvinené osoby Roman Stahla a Tibor Gašpar, a to v súvislosti s podozrením z korupčnej trestnej činnosti.

„Predvolebný cirkus“?

„Vzhľadom k prebiehajúcim zaisťovacím úkonom, a to vrátane výkonu domovej prehliadky na základe príkazu sudcu pre prípravné konania, nie je možné aktuálne poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ dodal Policajný zbor. Ako napísal Pavol Gašpar na sociálnej sieti, išlo o zadržanie bez domovej prehliadky, „z čoho je jasné, že ide o sólo akciu Lipšicovej ÚŠP a Hamranovej NAKA“. Zadržanie svojho otca označil za „predvolebný cirkus“. Tibor Gašpar aktuálne figuruje na kandidátke Smeru-SD pod číslom deväť.