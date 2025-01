Pomohla 160 ženám stať sa matkami: Koučka plodnosti radí, ako zvýšiť šance na počatie bábätka - ROZHOVOR

Štatistiky zdravotných poisťovní za posledné roky ukazujú, že na Slovensku je neplodných 15 % až 20 % párov, čo znamená, že každý piaty pár nemôže mať dieťa.

Príčiny sú rôzne – od genetických vád, hormonálnych porúch a vyššieho veku až po nezdravý životný štýl a psychiku, pričom diagnostika nie je vždy jednoznačná, keďže v 20 percentách prípadoch nedokáže príčinu určiť ani samotný lekár.

Psychologička a prvá fertility koučka (koučka plodnosti) na Slovensku Marcela Korčeková pripravuje ženy na tehotenstvo už 14 rokov a už 160 šťastných klientiek jej poslalo fotografie svojich bábätiek.

V rozhovore s Marcelou Korčekovou sa dozviete tiež:

ako by sa žena mala pripraviť na bábätko ešte pred otehotnením,

akú rolu pri snažení sa zohráva psychika,

ako môže partner prispieť k zvýšeniu šancí na úspešné počatie,

či pomáhajú alternatívne prístupy,

aké mýty sa šíria o plodnosti,

že aj vo vyššom veku sa to dá,

kedy už treba zvážiť návštevu špecialistu na asistovanú reprodukciu.



Ako by sa mala žena pripraviť na počatie z fyzického hľadiska?

Plodnosť je veľmi komplexná téma, kde zohrávajú úlohu nielen reprodukčný systém, ale aj endokrinológia, genetika, imunológia, hematológia a psychika. Ak má pár problém počať, prvým krokom by mala byť diagnostika zdravotného stavu oboch partnerov.

Ešte predtým však odporúčam zmeniť životný štýl – dbať na vyváženú stravu, dostatok vitamínov (najmä vitamín D, železo, zinok, omega kyseliny), pravidelný pohyb, kvalitný spánok a obmedziť či vyradiť alkohol a fajčenie.

Akú rolu zohráva pri snahe otehotnieť psychika?

Napriek tomu, že dnes už vieme, že psychika výrazne ovplyvňuje fungovanie ľudského tela, v tejto téme sa stále podceňuje. Páry, ktoré majú problém počať dieťa a založiť si rodinu, často trpia emocionálne aj sociálne. Prežívajú pocity zlyhania, bezmocnosti, frustrácie, smútku, izolácie a beznádeje. Problém s plodnosťou znižuje sebavedomie u žien, zvyšuje úzkosť, strach, podráždenosť a chronický stres.

Plodnosť súvisí aj s energiou – životnou energiou, ktorú čerpáme zo stravy, spánku a myšlienok. Negatívne myšlienky v období snaženia sa uberajú energiu, telo nemá zdroje na liečbu. Stresový hormón núti tlačiť na výsledky, čo zvyšuje napätie a vytvára bludný kruh – čím viac tlačíte, tým väčší odpor.

Ďalším stresujúcim faktorom je tlak okolia. Mnohé ženy trápia tehotenstvá iných, nevhodné poznámky a otázky, čo zasahuje ich psychiku. Vyčítajú si, že sa nedokážu tešiť z tehotenstva iných, cítia sa zraniteľné a často sa izolujú. Tému preto nerozoberajú ani s blízkymi.

Psychologička a prvá fertility koučka (koučka plodnosti) na Slovensku Marcela Korčeková. Foto: Kaja Čemová

Môžete sa podeliť o skúsenosti s klientkami, ktorým práve zmena psychického rozpoloženia pomohla otehotnieť?

Moja prax fertility koučky je v prvom rade o zlepšení psychického nastavenia klientov. Moji klienti sú najmä ženy a v menšom počte aj páry, ktorým sa nedarí otehotnieť od jedného do viac ako 10 rokov. Tiež ženy, ktoré potratili v rôznom štádiu tehotenstva a mala som v praxi aj klientky, ktoré o bábätko prišli.

Primárne ide o zlepšenie mentálneho nastavenia a psychického rozpoloženia u klientov a sekundárne to u mnohých mojich klientov vyústilo do narodenia bábätka. Aktuálne viem o 160 bábätkách, ktoré sa mojim klientkám narodili. To sú len prvé deti, pretože mnohí moji klienti majú dve, tri aj štyri deti za tie roky mojej praxe.

Ako môže partner prispieť k zvýšeniu šancí na úspešné počatie?

Súčasný trend ukazuje na stúpajúcu tendenciu problémov s plodnosťou u mužov. Muži by mali byť iniciatívni a navštíviť odborníka na plodnosť. Je optimálne diagnostikovať spermiogram, fragmentáciu DNA, oxidačný stres. Mali by zaradiť pravidelný pohyb, zdravé stravovanie, dostatok spánku, stop fajčeniu a alkoholu. Je veľmi dôležité, aby boli oporou svojej partnerke, spolupracovali s lekármi a pochopili aj tú psychologickú stránku náročnej situácie, ktorou si ako pár prechádzajú.

V mojej praxi sa stretávam s tým, že muži problém s plodnosťou vnímajú inak ako ženy, viac pragmaticky a racionálne, samozrejme sú aj výnimky. Preto je dôležité, aby pochopili, že pre ženy je to viac emocionálne aj fyzicky náročné, keďže otehotnieť, donosiť a porodiť dieťa môže len žena. Viac svoje partnerky počúvať a chápať emocionálne výkyvy žien, ktoré súvisia s tým, že ženy sú cyklické.

Ako ovplyvňuje vek ženy šance na počatie a môžu sa aj staršie ženy pripraviť tak, že ich plodnosť bude podobná mladším ženám?

V spoločnosti prevláda názor, že ženy odkladajú materstvo kvôli kariére, ale to nie je úplne pravda. Mnohé páry sa roky snažia otehotnieť, len o tom nehovoria. Niektoré ženy si zase nájdu partnera neskôr a s vekom sa šance na otehotnenie znižujú. Tlak okolia je však často horší ako samotná situácia.

Ak má žena 38 rokov, mladšia už nebude a potrebuje povzbudenie, nie nevhodné poznámky typu: „Kde ste boli doteraz?“ či „Na dieťa ste už stará.“ Je dôležité zamerať sa na to, čo sa dá zmeniť, a spolupracovať s lekármi, ktorým dôverujete. Pozornosť sa dnes venuje aj mrazeniu vajíčok, keďže zdravé vajíčka sú pre plodnosť kľúčové. Hoci táto téma je stále na okraji záujmu, čoraz častejšie sa s ňou stretávam vo svojej praxi.

Kedy by mala žena zvážiť návštevu špecialistu na asistovanú reprodukciu?

Z môjho pohľadu je to individuálne. Asistovaná reprodukcia je nápomocná v tejto téme a reprodukčná medicína ide veľmi rýchlo dopredu. Určite v centrách asistovanej reprodukcie je lepšia diagnostika problému s plodnosťou ako u bežného gynekológa. Preto netreba váhať a pátrať po príčine.

Iná otázka je IVF, tzv. umelé oplodnenie. S tým žena musí byť stotožnená. Klientom odporúčam, aby dali na svoj vnútorný pocit, či je to aktuálne pre nich cesta. Dôležité je uvedomiť si, že svoj názor môžeme kedykoľvek zmeniť.

Existujú alternatívne prístupy ako akupunktúra alebo bylinky, ktoré sú efektívne pri podpore plodnosti? Aký je váš názor na ich používanie v kombinácii s modernou medicínou?

Určite áno, mnohí moji klienti využívajú aj alternatívnu pomoc pri liečbe plodnosti ako sú bylinky, akupunktúra. Dnes stále viac využívajú aj výživových poradcov a veľmi dôležitá je aj fyzioterapia. Všetko so všetkým súvisí a keď to zapadne, úspech sa dostaví oveľa skôr.

Čo by ste poradili párom, ktoré zvažujú umelé oplodnenie, ale ešte nie sú presvedčené?

Tu by som sa pýtala aké sú dôvody váhania, čo ich brzdí a prečo. Môže za tým byť široká „paleta“ dôvodov a tie treba vedieť, aby sme sa pohli ďalej.

Aké najväčšie mýty o počatí alebo plodnosti sa šíria medzi ženami?

V rozhovore so ženami ani tak nerozoberáme mýty ohľadom plodnosti, ktorých je množstvo. Sústreďujeme sa skôr na psychiku a sociálnu stránku problému. Jeden z mýtov, ktorý je veľmi škodlivý a deštruktívny je, že žena, ktorá nemá dieťa, je menejcenná. Toto je veľmi zraňujúce. Aj keď toto sa podáva iným spôsobom, teda, že ak máte dieťa, len vtedy máte hodnotu a zmysel života. Považujem to za veľký omyl a najväčší mýtus.

Aký je váš hlavný odkaz pre ženy, ktoré sa snažia otehotnieť a nedarí sa im?

Myslite na seba, podporujte svoju ženskosť a sebavedomie. Majte nádej a radujte sa zo života a toho, čo máte. Buďte k sebe láskavé, majte otvorenú myseľ a buďte proaktívne. Inšpirujte sa ženami, ktorým sa podarilo nad problémom s plodnosťou zvíťaziť. Nemusíte byť na svojej ceste za dieťaťom samé! Nájdite si svojho kouča, mentora, psychológa, ktorý vám pomôže na vašej ceste.