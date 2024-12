Poľsko nedovolí, aby kľúčové mediálne spoločnosti v krajine prevzali spojenci Orbána

Poľská vláda bude musieť schváliť akékoľvek prevzatie veľkej mediálnej spoločnosti TVN, v súvislosti s ktorou sa obáva, že by mohla byť cieľom pre investorov z krajín ako Maďarsko, Rusko alebo Čína. Referuje o tom web Politico.

Tento krok by sa mohol ukázať ako kľúčový v boji premiéra Donalda Tuska proti strane Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá sa počas svojho vládnutia dostala do konfliktu s TVN a pravdepodobne by uvítala prevzatie investormi napojenými na jej politického spojenca – maďarského premiéra Viktora Orbána.

Strategicky dôležité podniky

Tusk minulý týždeň oznámil, že Varšava chce chrániť TVN a ďalšieho veľkého vysielateľa Polsat pred „nepriateľskými prevzatiami“ poháňanými kapitálom z Ruska alebo Číny. Vláda v stredu zaradila spoločnosti na zoznam strategicky dôležitých podnikov, pričom ich prípadnú akvizíciu podmienila predchádzajúcim súhlasom vlády.

Podľa viacerých správ majú o prevzatie TVN záujem české a maďarské spoločnosti, pretože jej americký vlastník Warner Bros. Discovery čelí obrovským stratám.

V centre politického diania

TVN je jeden z najvplyvnejších poľských vysielateľov a v ostatných rokoch sa ocitol v centre politického diania. V roku 2019 pravicová vláda pod vedením PiS prijala opatrenia, ktoré mali prinútiť Warner Bros. Discovery predať TVN, ale tieto opatrenia nakoniec zastavil prezident Andrzej Duda, aby nepoškodil vzťahy Poľska so Spojenými štátmi.