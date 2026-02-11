Poľsko našlo na olympiáde „nového“ Stocha. Strieborný Tomasiak začínal na pilinách, lyže mu museli orezávať - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Napriek tomu, že počas mužských pretekov v skokoch na lyžiach na strednom mostíku na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo sa oči poľských fanúšikov upierali na Kamila Stocha, nakoniec sa o „bielo-červenú“ medailovú radosť postaral iný poľský reprezentant – Kacper Tomasiak.
Skoky si veľmi obľúbil
Rodák z mesta Bielsko-Biala, ktorý len pred tromi týždňami oslávil 19. narodeniny, získal striebornú medailu a premiérový cenný kov pre Poľsko na týchto ZOH. Radosť mohla ešte väčšia, no preteky v pondelok večer skrátka „patrili“ Nemcovi Philippovi Raimundovi.
Tomasiak pritom začínal so skákaním pred 12 rokmi za dosť netradičných okolností. Mal iba šesť rokov, keď prvýkrát stál v skokanskom výstroji. Trénoval na mostíku posypanom pilinami a jazdil na orezaných lyžiach, pretože menšie jednoducho neboli k dispozícii. O dvanásť rokov neskôr sa Kacper Tomasiak stal olympijským vicešampiónom a vrátil poľské skoky na lyžiach na svetovú vrchol.
„Jeho lyže sme museli orezať, pretože tie seniorské boli príliš veľké a menšie boli prakticky nedostupné. Kacper súťažil prvýkrát vo Wisle, počas jedného z turnajov, na malom mostíku. Už vtedy mal talent. Vynikal hlavne v odraze. Veľmi si obľúbil skoky na lyžiach,“ spomína jeho otec Wojciech Tomasiak v rozhovore pre web SportoweFakty.pl.
Mentálna odolnosť
Hoci Tomasiak ako dieťa jasne žiaril a v roku 2019 získal individuálne zlato a tímový bronz na neoficiálnych majstrovstvách sveta detí v Ruhpoldingu, ešte pred rokom bol fanúšikom skokov na lyžiach pomerne neznámy. Prelom nastal v lete minulého roka, keď dominoval na letnom Kontinentálnom pohári, vyhral túto sériu a vybojoval si miesto v poľskom A-tíme.
„Každá doba má svoje vlastné pravidlá. Dnes je všetko jednoduchšie zorganizovať. Kacper sa najprv musel naučiť lyžovať, šmýkať… Trénoval na špeciálnom skokanskom mostíku, kde bol koniec pokrytý pilinami,“ rozprával jeho otec. „Smejem sa, že keby som niekde pohľadal jeho prvé okuliare, ešte stále by sme v kútoch našli tie piliny, ktoré asi nevieme odstrániť.“
Len o pár mesiacov neskôr už Tomasiak žiaril vo Svetovom pohári a poľskí fanúšikovia cítili, že prišla zmena stráží. Práve v období, keď Kamil Stoch, Dawid Kubacki a Piotr Żyła už nedokázali konzistentne konkurovať najlepším tímom, objavil sa on – mladý, silný a nepredvídateľný.
„Nevyvíjame na neho žiadny tlak. Všetko je stále nové. Jeho debut vo Svetovom pohári prišiel rýchlo. A vysoké umiestnenia prišli tiež rýchlo,“ povedal Wojciech Tomasiak. „Samozrejme, história si pamätá športovcov, ktorí v jeho veku podávali oveľa lepšie výkony, ale každý skokan na lyžiach sa vyvíja vlastným tempom.“
A aká je jeho silná stránka? Jeho otec poukázal na silný odraz, ktorý Kacpera odlišoval od začiatku. Odborníci tvrdia aj niečo iné – má neuveriteľnú mentálnu odolnosť. Tomasiak má schopnosť zachovať si pokoj v kľúčových momentoch, čo je v jeho veku nevídané. Nepanikári, nezrúti sa, nevyhorí.