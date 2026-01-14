Polovica mestských častí Bratislavy nedostala financie, PS kritizuje vládu na výjazdovom rokovaní

Primátor Matúš Vallo otvoril na rokovaní viacero dôležitých tém.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
VLÁDA: Výjazdové rokovanie 123. schôdze
Atmosféra počas výjazdového rokovania 123. schôdze vlády SR v Zrkadlovom háji v Bratislave. Bratislava, 14. január 2026. Foto: SITA/Úrad vlády SR
Bratislava Politika Politika z lokality Bratislava

Až polovica mestských častí Bratislavy nedostala na stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Petržalke jediné euro. Upozornilo na to pozičné Progresívne Slovensko s tým, že mestské časti pritom dlhodobo upozorňujú na potrebu investícií do verejných priestorov, škôl, sociálnych služieb či infraštruktúry.

Detinské správanie

Vláda však po konsolidačných opatreniach, ktoré výrazne obmedzili rozpočty samospráv, teraz podľa progresívcov ponúka len čiastkové a náhodné riešenia bez jasných kritérií a dlhodobej vízie.

Samosprávy potrebujú predvídateľné financovanie, nie lotériu podľa straníckej príslušnosti. Podpora sa ušla len niektorým mestským častiam. Až polovica z nich v rámci rokovania nezískala žiadne finančné prostriedky. Nedostali ani zrozumiteľné vysvetlenie či odôvodnenie na základe akých pravidiel sa takto vláda rozhodla,“ uviedol poslanec progresívcov Marek Lackovič.

Ten poukázal na to, že primátor Bratislavy Matúš Vallo získal financie len na kúsok chodníka pred úradom vlády. „Takéto detinské správanie ilustruje nielen prízemnú úroveň súčasnej vlády, ale aj jej reálny záujem o problémy ľudí v mestách a obciach,“ doplnil poslanec

Dôležité témy

V rámci stredajšieho zasadnutia vláda na projekty v rámci Bratislavského kraja vyčlenila približne 1,5 milióna eur, pričom ide o sumy od 50 až 100-tisíc eur. Magistrát dostane sumu 40-tisíc eur na rekonštrukciu vjazdu do Úradu vlády SR, čo primátor Matúš Vallo nepovažuje za výhru.

Rokovanie vlády podľa vlastných slov využil najmä na otvorenie viacerých dôležitých tém, ako rekonštrukcia Hlavnej železničnej stanice, rekonštrukcie mostov, ale aj rekonštrukcie pochôdznych terás, tému eurofondových dotácií pre Dopravný podnik Bratislava či tému bezpečnosti v hlavnom meste.

Viac k osobe: Marek LackovičMatúš Vallo
Firmy a inštitúcie: Dopravný podnik Bratislava DPBProgresívne Slovensko (PS)Úrad vlády SR
Okruhy tém: Financovanie samospráv Primátor Bratislavy Výjazdové rokovanie vlády

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk