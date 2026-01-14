Šimkovičová sa zúčastnila výjazdového rokovania vlády, kabinet schválil peniaze pre ÚĽUV aj obnovu pamiatok

Ministerka kultúry sa zúčastnila výjazdového rokovania vlády, kabinet schválil peniaze pre ÚĽUV aj obnovu pamiatok. Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková. Ako ozrejmila, šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) sa spolu so štátnym tajomník Máriom Maruškom v stredu zúčastnili na výjazdovom rokovaní vlády v mestskej časti Bratislavy Petržalka.
Podpora projektov
Demková priblížila, že vláda schválila uvoľnenie finančných prostriedkov pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Ide o sumu do 20-tisíc eur, tieto peniaze sú určené na vytvorenie nového vzdelávacieho programu pre lektorov, a tiež by mali napomôcť rozšíreniu aktivít Školy remesiel ÚĽUV. Tá je súčasťou Zoznamu dobrých praktík ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
Demková priblížila, že ďalšia podpora má smerovať aj viacerým projektom obnovy významných miest a pamiatok. Konkrétne 40-tisíc eur vláda uvoľnila pre Bratislavu – Devín na revitalizáciu pamätníka Brána slobody, ďalších 50-tisíc eur putuje Bratislavskému samosprávnemu kraju na projekt záhrady v Synagóge Senec a na reštaurátorské práce v pamätníku Slavín smeruje 40-tisíc eur.
Rekonštrukcia Szitnyayovského domu
„Vláda zároveň schválila 51 000 eur pre Slovenskú katolícku charitu na prevádzkové zabezpečenie jej činnosti. Tento krok vnímame ako súčasť širšej podpory inštitúcií, ktoré zohrávajú významnú úlohu aj v oblasti sociálnej a kultúrnej súdržnosti spoločnosti,“ uviedla Demková.
Za významný bod označila aj uvoľnenie finančných prostriedkov do výšky temer 2,1 milióna eur pre mesto Banská Štiavnica. Prostriedky sú určené na dokončenie rekonštrukcie Szitnyayovského domu, ktorý v roku 2023 zasiahol požiar. „Aj táto investícia predstavuje zásadný krok k záchrane a ďalšiemu využívaniu významnej národnej kultúrnej pamiatky,“ uzavrela Demková.