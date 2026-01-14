Mimovládky spustili podpisovú akciu, poslancov ňou žiadajú odmietnuť dva nebezpečné zákony

Mimovládne organizácie spustili podpisovú akciu proti legalizácii extrémizmu a utajovaniu majetkov politikov. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu, ktorá podpisovú akciu spustila spoločne s občianskym združením Mladí proti fašizmu.
Reagujú tak na návrh novely Trestného zákona z dielne Slovenskej národnej strany (SNS). Návrh mimovládky považujú za nebezpečný, pretože uvoľňuje ruky extrémistom. Súčasne majú problém aj s novelou zákona o katastri, ktorá zase trestá tých, ktorí kontrolujú majetky politikov. Organizácie tak žiadajú, aby poslanci tieto dve novely odmietli.
Slovensko sa ocitlo na križovatke
Signatári sú toho názoru, že sa SR ocitla na križovatke, kde vládna moc podniká frontálny útok na základy slobody. Spomínané novely vnímajú ako cielenú snahu o likvidáciu transparentnosti a rezignáciu štátu na ochranu občanov pred nenávisťou. Návrh novely Trestného zákona z dielne SNS je podľa mimovládok priamym ohrozením bezpečnosti.
„Návrh počíta s vypustením trestných činov výroby, rozširovania a prechovávania extrémistického materiálu a znižuje trestné sadzby za prejavy sympatií k hnutiam potláčajúcim základné práva,“ upozornili organizácie.
Sloboda prejavu nie je nekonečná
Marek Mach z iniciatívy Mladí proti fašizmu zdôraznil, že úlohou štátu má byť ochrana slušných občanov, nie tých, ktorí páchajú zlo. „Štát, ktorý rezignuje na postihovanie šírenia neonacistických či nenávistných materiálov, práve túto základnú úlohu stratí. Sloboda prejavu nie je nekonečná. Končí sa tam, kde dochádza k sympatizovaniu s nenávisťou vedúcou k násiliu. Odmietame, aby štát legalizoval oslavovanie vrahov a diktátorov len preto, aby zabezpečil beztrestnosť pre konkrétne stíhané osoby,“ povedal Mach.
Súbežne so snahou uvoľniť pravidlá pre extrémistov prichádza vláda aj s novelou zákona o katastri. Organizácie upozornili, že tá zakazuje používať údaje z katastra na vyhodnocovanie majetkových pomerov a ekonomického správania osôb. Za následok to podľa mimovládok bude mať to, že porovnanie luxusného majetku verejných funkcionárov s ich legálnymi príjmami bude nezákonným „profilovaním“.
Transparentnosť nie je šikanovaním politikov
Riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková vyhlásila, že transparentnosť nie je šikanovaním politikov, ale základným nástrojom boja proti korupcii.
„Tento krok zásadným spôsobom obmedzuje investigatívnu žurnalistiku a prácu protikorupčných organizácií. Slovensko sa vracia do éry netransparentnosti, kde pôvod majetku mocných zostáva štátnym tajomstvom a pravda o nich sa stáva nežiaducou,“ myslí si Petková.
Organizácie tak spoločne vyzývajú poslancov parlamentu, aby pri hlasovaní o týchto novelách uprednostnili verejný záujem pred snahou o toleranciu extrémizmu či zakrývanie majetkov. Žiadajú poslancov, aby návrhy zákonov odmietli.