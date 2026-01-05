Ministerstvo vnútra zriadilo Inštitút samosprávy, má priniesť praktickú pomoc mestám a obciam

Ministerstvo vnútra zriadilo od 1. januára 2026 Inštitút samosprávy. Úlohou odborného útvaru bude zvyšovať efektívnosť a kvalitu fungovania územnej samosprávy, poskytovať metodickú podporu, vzdelávanie a riešenia pre zlepšenie fungovanie samospráv a služieb pre občanov.
Praktická pomoc obciam a mestám
„Vznik Inštitútu samosprávy je odpoveďou na dlhodobú potrebu posilniť odborné kapacity štátu aj samospráv. Obciam a mestám chceme poskytovať lepšie nástroje, kvalitné dáta a praktickú podporu, aby mohli efektívne fungovať a poskytovať moderné služby všetkým obyvateľom,“ uviedol štátny tajomník a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Nový inštitút sa podľa hovorcu ministerstva vnútra Mateja Neumanna zameria najmä na praktickú pomoc obciam a mestám. Bude pružne reagovať na poznatky z ich každodennej činnosti, analyzovať potreby územnej samosprávy a poskytovať odborné riešenia pre ich ďalší rozvoj. Súčasťou jeho práce bude aj príprava strategických a koncepčných návrhov modernizácie samospráv, tvorba politík a legislatívnych návrhov, ako aj vypracúvanie analytických dokumentov či materiálov na rokovania vlády.
Dôležitou súčasťou práce inštitútu bude zvyšovanie kvalifikácie a kontinuálne vzdelávanie samospráv, organizovanie vzdelávacích a informačných aktivít, ako aj poskytovanie dotácií a príspevkov. Inštitút bude zároveň navrhovať a vyhodnocovať ciele, zámery a merateľné ukazovatele v rámci svojej gescie.
Osobitným prvkom jeho pôsobnosti bude aj výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov, vedenie ústrednej evidencie a kontrola plnenia úloh v tejto oblasti vrátane poskytovania príspevkov obciam.
Medzinárodné fungovanie samospráv
Inštitút sa bude venovať aj širšiemu koncepčnému a medzinárodnému rámcu fungovania územnej samosprávy. Zastúpi úlohu odborného gestora pre územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky, pre Európsku chartu miestnej samosprávy a bude koordinovať úlohy vyplývajúce z pôsobenia Slovenska v rámci V4 či Rady Európskej únie.
„Ak chceme, aby samosprávy napredovali, musíme im poskytnúť stabilné zázemie a profesionálnu podporu. Miesto, kde získajú odpovede aj priestor na ďalší rozvoj. Práve tým má byť Inštitút samosprávy, ktorý ich bude systematicky sprevádzať pri riešení výziev. Tento inštitút nie je o vytváraní nových pracovných pozícií, ale pod neho presúvame expertov, ktorí boli doteraz rozmiestnení na iných úsekoch v rámci rezortu vnútra,“ uzavrel Michal Kaliňák. Vznik Inštitútu samosprávy je podľa neho dôležitým krokom k zvyšovaniu kvality verejnej správy a modernizácii služieb pre občanov.