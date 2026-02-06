Politológ kritizuje Barteka za urážlivé vyjadrenie na adresu Františka Mikloška. Správa sa ako „drzý fracek“, zhodnotil

Poslanec HlasuMichal Bartek prerazil svojím urážlivým vyjadrením na adresu Františka Mikloška nové dno slovenskej politiky. Pre SITA to povedal politológ Tomáš Koziak.
„Pokiaľ by politika vládnej moci mala mať nejaký symbol, tak by to bol poslanec Bartek,“ skonštatoval.
Bartekovo neopatrné vyjadrovanie
Poslanec Hlasu osobnosti Novembra 1989 Františkovi Mikloškovi v pléne parlamentu povedal, že „Mečiarovi nesiaha ani po členky“. Podľa politológa tým ukázal absolútnu dezorientovanosť v novodobých dejinách Slovenska.
„Ten výrok je príznakom jeho arogancie, možno aj hlúposti, a hlavne elementárnej neznalosti slovenských dejín. Keď niečo takéto povedal, tak poprel práve tých ľudí, ktorí išli do súboja s vládnou mocou, ktorá potláčala základné práva a slobody ľudí. Pán Mikloško bol obeťou tejto vládnej moci. Pokiaľ by nebolo ľudí ako pán Mikloško, tak tu parlament nie je a ani pán Bartek by v ňom nesedel,“ skonštatoval Koziak.
Prekvapivo veľká platforma
V tomto prípade nemožno podľa neho hovoriť o nejakej nerozvážnosti, pretože Bartek sa opakovane vyjadruje takýmto spôsobom.
„Bartek sa skutočne správa ako nevychovaný, drzý fracek, to treba povedať na rovinu. Je preto prekvapivé, že práve jeho posiela Hlas najviac do televíznych diskusií. Pritom je najmenej odborne pripravený. Je to človek, za ktorým nič nie je, žiadna odbornosť či výsledky,“ povedal Koziak s dodatkom, že verejnosť nepozná ani jeho životopis a nevie, čo urobil pre spoločnosť.
To, že ho Hlas čoraz viac pretláča do povedomia verejnosti svedčí podľa neho o neschopnosti tejto strany prečítať dôvod, prečo výrazne preferenčne klesá. Politológ upozornil, že sa strana odklonila od toho, že voliči ju vnímali ako slušnejšiu a vľúdnejšiu alternatívu Smeru.
Klesajúce preferencie strany Hlas
„Už sa hovorilo o tom, že čím častejšie sa poslanec Bartek objavuje v televízii, tým hlbšie klesajú preferencie strany Hlas. To istí platí aj v prípade predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka, ktorý je tiež pomerne arogantný. Takéto vystupovanie je však niečo, čo ich voličov vyslovene dráždi. Pokiaľ sa v Hlase pýtajú, prečo im tak výrazne padajú preferencie, tak tu majú najjasnejšiu odpoveď,“ zhodnotil Koziak.
Dodal, že ak toto Hlas nepochopí a niečo urýchlene nespraví, má úspešne našliapnuté k tomu, aby v budúcich voľbách bojoval vôbec o vstup do parlamentu. Ide podľa neho o babrácky štýl politiky, ktorý dokáže stranu pripraviť o polovicu voličov v priebehu veľmi krátkeho obdobia. Prirovnal to k strate voličov hnutia Igora Matoviča v čase, keď bol vo vláde.
„Hlas musí urýchlene ukázať čo najviac ľudí, ktorí majú obsah aj formu, pretože poslanec Bartek nemá ani jedno, ani druhé. Inak bude strana odsúdená na veľmi skorý koniec,“ poznamenal.
Ohlasy verejnosti
Vyjadrenie Barteka na dresu Františka Mikloška vyvolalo vlnu nevôle nielen v radoch opozície, ale ozývať sa začali aj osobnosti verejného života. Predseda Slovenskej akadémie viedMartin Venhart na sociálnej sieti napísal, že ho to „zdvihlo zo stoličky“.
Zdôraznil, že aj keď s viacerými politickými názormi Františka Mikloška nesúhlasí, myslí si, že je to čestný človek, oddaný demokracii a jeden z najserióznejších ľudí v slovenskom verejnom priestore.
„A hlboko si ho vážim za to, čo vykonal v období totality, za to, že nikdy neprevracal kabát, nemenil strany,“ uviedol Venhart.
Očakávaná reakcia prezidenta
Podľa politológa Koziaka by nemal zostať ticho predovšetkým prezident Peter Pellegrini, zakladateľ strany Hlas a súčastný čestný predseda tejto strany.
„Pokiaľ niekto zaútočí na jeden zo symbolov Nežnej revolúcie, odporu proti totalitnému režimu a boja za kresťanské hodnoty, tak tu už sa skutočne očakáva aspoň nejaké upozornenie prezidenta. Najmä, keď tento útok vychádza od ľudí, ktorým odovzdal do rúk svoju politickú stranu,“ podotkol politológ.