Opozičný poslanec František Majerský odmieta obvinenia z korupcie, na Gašpara podá žalobu

Opozičný poslanec František Majerský (KDH) podá civilnú žalobu na podpredsedu Národnej rady SRTibora Gašpara (Smer-SD) a bude sa domáhať verejného ospravedlnenia za nepravdivé výroky, ktoré zazneli v pléne parlamentu. Ako poslanec informoval, Gašpar ho totiž verejne obvinil z korupcie a z prijatia úplatku.
Vyjadrenie k civilnej žalobe
„Tieto tvrdenia sú nepravdivé, ničím nepodložené a vážne poškodili moju osobnú aj profesionálnu povesť. Dôrazne odmietam, aby ma ktokoľvek verejne obviňoval z trestnej činnosti bez akýchkoľvek dôkazov,“ vyhlásil Majerský. Zároveň zdôraznil, že Mandátový a imunitný výbor NR SR nezačal v tejto veci konanie, keďže vládna koalícia v ňom má väčšinu.
Novela rokovacieho poriadku dostala zelenú a prináša zásadné zmeny, Gašpar by o funkciu neprišiel ani vo väzbe – VIDEO
„Keďže Tibor Gašpar sa za svoje výroky verejne neospravedlnil, rozhodol som sa brániť právnou cestou,“ uviedol opozičný poslanec.
Majerský doplnil, že v civilnom konaní bude žiadať verejné ospravedlnenie a ochranu svojej dobrej povesti. „Ako verejný činiteľ považujem za nevyhnutné postaviť sa proti nepravdivým obvineniam a trvať na tom, aby politická diskusia mala svoje jasné hranice a bola vedená zodpovedne,“ dodal poslanec.