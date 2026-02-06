Opozičný poslanec František Majerský odmieta obvinenia z korupcie, na Gašpara podá žalobu

Majerský doplnil, že bude žiadať verejné ospravedlnenie a ochranu svojej dobrej povesti.
Poslanec Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) František Majerský (vľavo) a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar za Smer-SD (vpravo). Foto: archívne, SITA/Milan Illík, koláž - SITA Webnoviny.
Opozičný poslanec František Majerský (KDH) podá civilnú žalobu na podpredsedu Národnej rady SRTibora Gašpara (Smer-SD) a bude sa domáhať verejného ospravedlnenia za nepravdivé výroky, ktoré zazneli v pléne parlamentu. Ako poslanec informoval, Gašpar ho totiž verejne obvinil z korupcie a z prijatia úplatku.

Vyjadrenie k civilnej žalobe

Tieto tvrdenia sú nepravdivé, ničím nepodložené a vážne poškodili moju osobnú aj profesionálnu povesť. Dôrazne odmietam, aby ma ktokoľvek verejne obviňoval z trestnej činnosti bez akýchkoľvek dôkazov,“ vyhlásil Majerský. Zároveň zdôraznil, že Mandátový a imunitný výbor NR SR nezačal v tejto veci konanie, keďže vládna koalícia v ňom má väčšinu.

Keďže Tibor Gašpar sa za svoje výroky verejne neospravedlnil, rozhodol som sa brániť právnou cestou,“ uviedol opozičný poslanec.

Majerský doplnil, že v civilnom konaní bude žiadať verejné ospravedlnenie a ochranu svojej dobrej povesti. „Ako verejný činiteľ považujem za nevyhnutné postaviť sa proti nepravdivým obvineniam a trvať na tom, aby politická diskusia mala svoje jasné hranice a bola vedená zodpovedne,“ dodal poslanec.

