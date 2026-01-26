Budú si navzájom konkurovať? Od Zoroslava Kollára som očakával viac, zatiaľ je len kritik. Výrazný reštart nevidím ani v Sme rodina, hodnotí odborník

Boris Kollár nevylučuje, že by sa v budúcnosti do hnutia Sme rodina pridali bývalé známe tváre strany Sloboda a Solidarita (SaS) – Richard Sulík a Jana Bittó Cigániková. Podľa odborníka takýto prestup by sa dal politologicky len ťažko komentovať.
„Stále si to neviem predstaviť, pretože obaja – aj pán Sulík aj pani Bittó Cigániková – zakladali SaS-ku a boli dlhoročnými exponovanými a vysokopostavenými predstaviteľmi tejto strany, a s ich menami a tvárou bola SaS spájaná. Takýto prestup je v politike veľmi nezvyčajné,“ okomentoval správy politológ Tomáš Koziak.
Upozornil tiež na ideologický kotrmelec, ktorý by bývalí saskári spravili prestupom do Kollárovej strany. „SaS je politická strana, ktorá si zakladá na svojom liberálnom programe a Boris Kollár si zakladá na svojom konzervativizme. Ak by tento prestup nastal, svedčalo by to o tom, že Sulík aj Cigániková nie sú hodnotovo vôbec ukotvení,“ hovorí odborník. Podotkol tiež, že táto záležitosť by mohla vo voličoch vzbudzovať neistotu a nedôveryhodnosť, navyše Sulík ešte stále zastáva funkciu čestného predsedu strany.
Kollár nevylúčil vstup Tarabu
Boris Kollár sa nedávno vyjadril, že pre neho je prijateľná aj osoba Tomáša Tarabu. Politológa sme sa pýtali, či by mal Taraba zvažovať prestup do hnutia Sme rodina, alebo skôr ostať v SNS.
Podľa odborníka v prípade Tomáša Tarabu by tento prestup ideologicky viac sedel ako u Sulíka a Cigánikovej. Taraba totiž predstavuje národný konzervativizmus, zároveň sa však nedá vymazať ani jeho minulosť, ktorá sa spája s kotlebovcami.
„Hoci Boris Kollár bol blízky nacionálnemu konzervativizmu a rád sa vídava s politikmi, ktorí predstavujú tento smer ako napríklad francúzska politička Marine le Pen; ale stále bol u neho viditeľný proeurópsky postoj, kdežto pán Taraba bol súčasťou politickej strany, ktorej členovia nemajú problém spochybňovať slovenské národné povstanie alebo holokaust,“ upozornil Koziak.
Odborník si preto v prípade Tarabu vie oveľa viac predstaviť, že by sa stal novým predsedom SNS (čo sa už dlhodobo pošepkáva v kuloároch), než jeho prechod do Sme rodiny. „Navyše pán Taraba zastával funkciu ministra v tejto vláde, a toto pre voličov Borisa Kollára, ktorý sa otvorene vymedzuje voči tejto vláde, by nemuselo byť ľahko politicky stráviteľné,“ poznamenal Koziak.
„Oveľa viac si Tomáša Tarabu viem predstaviť na poste predsedu SNS, pretože tam je pozícia Andreja Danka dlhodobo spochybňovaná nielen jeho politickým výkonom, ale predovšetkým tým, ako táto politická strana stráca voličov a ako má namierené mimo parlamentu,“ zhodnotil Koziak. „Nemyslím si zároveň, že by Tomáš Taraba spasil Slovenskú národnú stranu, len v prípade predsedu SNS je to skutočne na výmenu, asi tak ako aj v Hlase,“ doplnil ďalej.
Súboj dvoch Kollárov
Nedávno do slovenskej politiky oficiálne vstúpil aj kontroverzný podnikateľ Zoroslav Kollár – veľký politický súper Borisa Kollára, ktorý viedol voči bývalému predsedovi parlamentu masívnu antikampaň pred voľbami. Budú si navzájom konkurovať?
„Medzi týmito dvomi ľuďmi je evidentne problém aj v osobnej rovine. Boli by to veľmi silní politickí súperi a tie hodnotové prieniky si tam neviem predstaviť, pretože Zoroslav Kollár kritizuje úplne všetko a spája sa s ľudmi, ktorí majú veľmi zvláštne politické postoje,“ zhodnotil Koziak, ktorý spomenul v tejto súvislosti intenzívnu spoluprácu Zoroslava Kollára so synom Richarda Sulíka – influencerom Filipom Sulíkom.
„Navyše pokiaľ Borisa Kollára sme dokázali za ten čas, čo bol vo vláde a vo vysokej politike, hodnotovo prečítať, že v jeho prípade ide o národný konzervativizmus; pri Zoroslavovi Kollárovi nedokážeme identifikovať nič. Nedokážeme identifikovať politických lídrov, alebo že čo chce dosiahnuť, aký by mal byť jeho politický program, hodnoty, a čo by s tým štátom chcel urobiť. Zatiaľ je to totiž len kritik,“ skonštatoval Koziak s tým, že len s kritikou sa politika nedá dlhodobo robiť.
Odborník si preto zatiaľ nemyslí, že v takomto politickom nastavení by mohla byť strana Zoroslava Kollára vôbec nejakou relevantnou politickou stranou na Slovensku. „Očakával som intenzívnejšiu aktivitu. Vzhľadom na to, že Zoroslav Kollár má ambíciu vstúpiť do politiky, očakával by som od toho oveľa viac aj vzhľadom k tomu, že disponuje obrovskými prostriedkami, s ktorými by mohol politickú stranu raketovo vyštartovať, čo sa týka obsadenia mediálneho priestoru,“ hovorí Koziak.
Upozornil tiež, že politická strana na to, aby bola úspešná, potrebuje viac ako jednu známu osobnosť, ktorá je na jej čele. Potrebuje ľudí, ktorí sú experti na dôležité témy, potrebuje mať program a robiť politiku. „Očakával som, že bude mať strana výraznejší a silnejší rozbeh, vzhľadom na to, že Zoroslav Kollár je mediálne známa osoba, vie zaujať verejnosť, len pri tom všetkom to končí,“ doplnil ďalej.
Sme rodina si dala pauzu
Koziak zároveň kritizoval aj Borisa Kollára, ktorého strana je od volieb pasívna a nevyvíja výraznejšie aktivity. „Od volieb o Borisovi Kollárovi a jeho politickej strane nevieme absolútne nič. Dva a pol roka má táto strana úplnú pauzu, nevieme kto tam zostal, čo tá strana robí, čo tá strana chce, alebo že by sa chystala na nejaký reštart,“ skonštatoval politológ.
„Nevieme, že či chce Boris Kollár potiahnuť stranu do politického zabudnutia, respektíve ukončenia činnosti, alebo chce rok pred voľbami začať politickú kampaň a ísť do volieb. Toto ale nepôsobí dobre na voličov,“ pokračoval ďalej Koziak. Dokazuje to podľa jeho slov to, že ide o stranu jedného človeka. „Pokiaľ by hnutie Sme rodina normálne fungovala a mala štruktúry, tak by sa dva roky od volieb vyjadrovala k politickým témam, reagovala by na to, čo v spoločnosti je, jej členovia by chodili do televíznych diskusií a mali mediálne výstupy, lenže u u Borisa Kollára nevidíme absolútne nič,“ upozornil Koziak.
„Nič nenaznačuje, že by Boris Kollár chcel svoju politickú stranu reštartovať. Politika sa takto nerobí a volič určite od svojej politickej strany neočakáva, že by po prehratých voľbách strana dva a pol roka nefungovala a stratila sa z verejného priestoru,“ poznamenal politológ na záver s tým, že v prípade expredsedu parlamentu sa voliči majú možno dozvedieť len informácie o jeho rodinnom živote, kde dovolenkuje, kto je aktuálne jeho partnerka, ale to nie je politika.