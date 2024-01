Polievka neprestúpi do ŠK Slovan Bratislava, kluby sa nedohodli

Prestupová sága s hlavnými postavami futbalistom Róbertom Polievkom a klubmi FK Dukla Banská Bystrica a ŠK Slovan Bratislava je, zdá sa, na konci.

Neprestúpi, aj keď mal záujem

Šikovný útočník a kapitán Banskej Bystrice do bratislavského klubu neprestúpi, hoci mal enormný záujem.

Informoval o tom generálny riaditeľ belasých Ivan Kmotrík ml., ktorý na sociálnej sieti poskytol svoj pohľad na zdĺhavé rokovania.

„V decembri sme sa stretli so zástupcom Banskej Bystrice. Nemali sme záujem o okamžitý prestup hráča, debatovali sme o potenciálnom hosťovaní s opciou na trvalý prestup. Robo mal enormný záujem a túžil si obliecť dres Slovana, preto sa aj toto stretnutie uskutočnilo. Keď sme sa k téme vrátili, absolvovali sme stretnutie so zástupcami Banskej Bystrice a hráčskym agentom, ktorý zastupoval v tomto prípade klub. Dukla zmenila názor a alternatíva o hosťovaní s opciou na prestup už nebola akceptovateľná. Banská Bystrica chcela len trvalý prestup, s čím sme ako klub nesúhlasili. Táto sága je preto momentálne ukončená a my s Duklou už nerokujeme,“ cituje Ivana Kmotríka ml. denník Šport.

Vyvrátenie informácií

Kmotrík zároveň vyvrátil informácie o tom, že najlepší strelec a zároveň najproduktívnejší hráč jesennej časti slovenskej najvyššej súťaže mal byť pre Slovan potenciálna náhrada, ak by do zahraničia zamieril Aleksandar Čavrič.

„Robo mal prísť ako zvýšenie konkurencie do útočnej formácie. V prípade odchodu Čavriča máme vytypovaného iného hráča, ktorý by ho mal plnohodnotne nahradiť,“ dodal Ivan Kmotrík ml.