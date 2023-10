Policajti dostali nové ekologické autá, ministerstvo vnútra plánuje do konca roka rozdať skoro tristo vozidiel

Ministerstvo vnútra v piatok odovzdalo policajtom ďalších 28 nových ekologických áut zakúpených z Plánu obnovy a odolnosti.

Rozdali už stovky áut

Desať vozidiel kategórie SUV Kia Sportage 1,6 TGDI PHEV si prevzalo Prezídium Policajného zboru a 18 vozidiel kategórie SUV BMW X3 x Drive30e PHEV sa prerozdelilo policajným zborom v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji. Autá majú nový polep Polícia, kameru za čelným sklom, zosilnené poťahy, tmavé slnečné fólie či hasiaci prístroj.

„Ide o vozidlá kategórie SUV 4×4 plug-in hybrid. Táto technológia znižuje náklady na dopravu, redukuje množstvo skleníkových plynov vypustených do ovzdušia a zároveň vďaka nej majú vozidlá lepšie jazdné vlastnosti. Sú odolnejšie v teréne a majú viac priestoru v kabíne,“ informoval rezort vnútra.

Ministerstvo bude v odovzdávaní nových áut pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch. Policajti doposiaľ získali 840 nových vozidiel.

Podľa informácií rezortu vnútra ide o 543 áut typu SUV, 187 vozidiel typu kombi, 19 vozidiel typu OFFROAD, 17 áut typu MPV, 11 dodávok a 63 elektromobilov.

Štvorkolka, pick-up aj Crossover

Do konca tohto roka by malo policajtom poputovať ešte ďalších takmer 300 vozidiel. Malo by ísť o 112 SUV, 64 terénnych pick-upov, 41 vozidiel typu kombi, 18 terénnych štvorkoliek, 15 vozidiel typu Crossover, sedem áut MPV, päť snežných skútrov, dva autobusy a 35 elektromobilov. Do konca roku bude ešte dodaných 95 vozidiel rôzneho typu iným útvarom rezortu.

„Celkovo bude v roku 2023 Policajnému zboru odovzdaných až 1 139 vozidiel. Pokračovať v masívnej obnove vozového parku bude rezort vnútra aj v roku 2024. V zmysle platných zmlúv očakávame začiatkom roka 2024 dodanie ďalších 120 vozidiel pre Policajný zbor, 80 výkonných vozidiel typu kombi, 20 terénnych pick-upov, desať vozidiel Crossover a desať autobusov,“ informovalo ministerstvo.

Zároveň realizuje aj montáž nabíjacích staníc v rámci celého Slovenska. Aktuálne je vybudovaných 283 nabíjacích bodov, do konca roka plánujú vybudovať 430 takýchto bodov.