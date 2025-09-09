Podľa Kroosa nie sú Nemci favoriti na titul na MS 2026, od špičky sú podľa neho ďaleko

Niekdajší nemecký futbalový stredopoliar Toni Kroos vyjadril pochybnosti o šanciach nemeckej reprezentácie na zisk titulu na budúcoročných majstrovstvách sveta v USA, Mexiku a Kanade.
Španielsko „roztrhalo“ Turecko, Nemecko získalo prvé víťazstvo v kvalifikácii MS 2026
Podľa majstra sveta z roku 2014 má súčasný tím „ďaleko od úrovne víťaza MS a naozaj nie je dobrý“. Povedal to v podcaste Einfach mal luppen (v preklade Stačí sa pozrieť, pozn.), na ktorý odkazuje web Sky.
Kroos zdôraznil, že Nemecko je „ďaleko od toho, aby sa hovorilo o titule na MS“ a pripomenul, že svetový šampionát sa uskutoční až budúce leto, takže je potrebné počkať, kým sa správni hráči dostanú do formy.
Lavína kritiky na bezduchých Nemcov. Ani minútu som neveril, že zvíťazíme, vravel Schweinsteiger - FOTO
Situáciu porovnal s Realom Madrid, v ktorom sa často v septembri či októbri nepočítalo s titulom v Lige majstrov, no do mája sa situácia zmenila. Kroos však nevidí Nemecko medzi favoritmi, pretože „iní sú jednoducho lepší“.
Upozornil tiež, že tréner Julian Nagelsmann nemá na výber z veľkého počtu špičkových hráčov a že je to „naozaj tesné“.
Skvelí Slováci, bezradní Nemci. Futbal opäť raz ukázal, že nemá logiku - KOMENTÁR
Čo sa týka kvalifikácie, Kroos očakáva, že bez ohľadu na zostavu malo Nemecko zvládnuť zápasy proti Slovensku (0:2) a Severnému Írsku (3:1) lepšie a viac kontrolovať situáciu. Poznamenal tiež, že je šťastím, že Nemecko sa dostalo do skupiny, z ktorej sa nedá nebojovať o MS.
Ak aj Nemci neovládnu hodnotenia A-skupiny a nepostúpia na svetový šampionát priamo, z druhej priečky by ich čakala baráž. A ak by neskončili ani na druhej pozícii, do baráže by sa dostali ako víťazi svojej skupiny v Lige národov 2024/2025.