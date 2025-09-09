Podľa Kroosa nie sú Nemci favoriti na titul na MS 2026, od špičky sú podľa neho ďaleko

Niekdajší nemecký futbalový stredopoliar Toni Kroos vyjadril pochybnosti o šanciach nemeckej reprezentácie na zisk titulu na budúcoročných majstrovstvách sveta v USA, Mexiku a Kanade.

Podľa majstra sveta z roku 2014 má súčasný tím „ďaleko od úrovne víťaza MS a naozaj nie je dobrý“. Povedal to v podcaste Einfach mal luppen (v preklade Stačí sa pozrieť, pozn.), na ktorý odkazuje web Sky.

Kroos zdôraznil, že Nemecko je „ďaleko od toho, aby sa hovorilo o titule na MS“ a pripomenul, že svetový šampionát sa uskutoční až budúce leto, takže je potrebné počkať, kým sa správni hráči dostanú do formy.

Situáciu porovnal s Realom Madrid, v ktorom sa často v septembri či októbri nepočítalo s titulom v Lige majstrov, no do mája sa situácia zmenila. Kroos však nevidí Nemecko medzi favoritmi, pretože „iní sú jednoducho lepší“.

Upozornil tiež, že tréner Julian Nagelsmann nemá na výber z veľkého počtu špičkových hráčov a že je to „naozaj tesné“.

Čo sa týka kvalifikácie, Kroos očakáva, že bez ohľadu na zostavu malo Nemecko zvládnuť zápasy proti Slovensku (0:2) a Severnému Írsku (3:1) lepšie a viac kontrolovať situáciu. Poznamenal tiež, že je šťastím, že Nemecko sa dostalo do skupiny, z ktorej sa nedá nebojovať o MS.

Ak aj Nemci neovládnu hodnotenia A-skupiny a nepostúpia na svetový šampionát priamo, z druhej priečky by ich čakala baráž. A ak by neskončili ani na druhej pozícii, do baráže by sa dostali ako víťazi svojej skupiny v Lige národov 2024/2025.

