Španielsko „roztrhalo“ Turecko, Nemecko získalo prvé víťazstvo v kvalifikácii MS 2026

Majstri Európy zo Španielska vstúpili do kvalifikácie o postup na futbalové majstrovstvá sveta 2026 s impozantným víťazstvom 6:0 na trávniku Turecka. Španieli predviedli na štadióne v meste Konya dominantný výkon, ktorým potvrdili postavenie najväčšieho favorita na postup z kvalifikačnej E-skupiny.
Hrdinom zápasu bol Mikel Merino, ktorý zaznamenal svoj prvý profesionálny hetrik. Jeho góly boli ukážkou technickej vyspelosti a efektivity. Prvý gól prišiel po skvelej tímovej akcii, druhý bol výsledkom precízneho zakončenia po prihrávke Pedriho a tretí dosiahol krásnou zakrútenou strelou do horného rohu bránky. Okrem neho dvakrát skóroval Pedri a raz Ferrán Torres.
Nemecko čelilo tlaku
Španielsko vedie E-skupinu s plným počtom šiestich bodov po dvoch zápasoch. Nasledujú Gruzínsko a Turecko so zhodným počtom troch bodov. „Som veľmi vďačný za víťazstvo, za získanie šiestich bodov, za to, že sme to dokázali týmto spôsobom a za strelenie troch gólov, čo nie je bežné. Bol to prvý hetrik v mojej kariére,“ povedal Merino.
Nemecko, ktoré po prehre v úvodnom zápase na Slovensku čelilo tlaku, získalo prvé víťazstvo v A-skupine. O triumf nad Severným Írskom 3:1 sa gólmi v Kolíne nad Rýnom postarali Serge Gnabry, Nadiem Amiri a Florian Wirtz. „Vedeli sme, že predchádzajúci zápas bol katastrofa a chceli sme to napraviť. Bol to dobrý výkon, na ktorom môžeme stavať,“ vyhlásil Wirtz.
Depay predbehol Van Persieho
V G-skupine Holandsko triumfovalo tesne 3:2 v Litve, pričom dvomi gólmi sa na tom podieľal Memphis Depay. Skúsený 31-ročný útočník sa v počte reprezentačných gólov dostal na 52 presných zásahov, čím prekonal doterajšieho rekordéra Robina van Persieho (50). V rovnakej skupine Poľsko triumfovalo v Chorzówe nad Fínskom 3:1 a na konte má rovnaký počet bodov (10) ako vedúce Holandsko so zápasom k dobru.
Belgicko v J-skupine triumfovalo nad Kazachstanom vysoko 6:0, ale v tabuľke sa ešte stále nedostalo na 1. miesto. To patrí Severnému Macedónsku, ktoré si v domácom prostredí poradilo s Lichtenštajnskom (5:0). Rošáda na čele by však mohla nastať v októbri, keď Belgičania doma privítajú práve výber Severného Macedónska.