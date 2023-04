Podľa Budaja bude náročné pred ľudmi obhájiť, že usilovať sa o slušnú vládu má zmysel

Pre novú stranu Demokrati bude náročné obhájiť, že má zmysel usilovať sa o slušnú vládu. Uviedol to dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska Sobotné dialógy.

Dodal, že je Slovensko infikované propagandou. Budaj v rámci spojenectva s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) stojí za mladým premiérom, a verí, že sa Demokrati spoja. Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini je zvedavý, aké bude Budajove odtrhnutie sa od Matoviča, ktorý sa vyjadril, že celá strana Demokrati bol jeho výmysel.

Pellegrini informoval, že sa plánujú spojiť so stranou Dobrá voľba. V krátkom období s predsedom Tomášom Druckerom oznámia spojenie týchto strán a zánik Dobrej voľby a posilnenie strany Hlas o šikovných ľudí. Šéf envirorezortu by bol rád, ak by strana Hlas-SD dovŕšila odtrhnutie od strany Smer-SD a nezahrala len falošnú hru.