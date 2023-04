Voľby by vyhral Smer-SD, Sme rodina je nad deviatimi percentami a Hegerovi Demokrati nemajú ani štyri

V prípade, že by sa parlamentné voľby konali na prelome marca a apríla, strana Demokrati súčasného predsedu vlády Eduarda Hegera by so ziskom 3,3 percenta hlasov zostala mimo parlamentu.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Median.sk, ktorý robila v období od 6. marca do 2. apríla na reprezentatívnej vzorke 1 057 respondentov starších ako 18 rokov telefonickou alebo emailovou formou.

SASKA má 7,9 percenta

Podľa prieskumu by voľby vyhrala strana Smer-SD so ziskom 16,2 percenta hlasov pred stranou Hlas-SD, ktorá by získala 15,8 percenta hlasov.

Nasledujú Progresívne Slovensko (9,7), Sme rodina (9,5), SaS/SASKA (7,9), OĽaNO (7,5) a KDH (7,4). Do parlamentu by sa dostala aj Republika so ziskom 5,8 percenta hlasov.

Za ľudí mimo parlamentu

Pred bránami parlamentu by podľa prieskumu ostali Kotlebovci – ĽS NS (3,9) a Aliancia – Szövetség (3,4) a až za nimi sa umiestnili spomínaní Demokrati. Mimo zákonodarného zboru by tiež ostala strana Za ľudí (3 percentá), SNS (1,9) a Dobrá voľba (1,6).

Na základe výsledkov volieb by Smer aj Hlas v parlamente získali rovnako po 30 kresiel, Progresívne Slovensko a Sme rodina rovnako po 18, SaS 15, OĽaNO a KDH zhodne po 14 a Republika 11. Na voľbách by sa podľa prieskumu určite zúčastnilo 46 percent respondentov a skôr áno ďalších 15 percent.

Určite by voliť nešlo 32 percent opýtaných a skôr nie ďalších sedem percent.