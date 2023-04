Strana SaS odmieta byť len do počtu či menšinovým partnerom a mení hru (video)

aktualizované 22. apríla 12:38

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) už odmieta byť stranou len do počtu či menšinovým partnerom. Päť mesiacov pred voľbami mení hru.

Uviedol to v sobotu jej predseda Richard Sulík počas kongresu strany, ktorý sa koná v Jasnej v Demänovskej doline. Podľa jeho slov ide strana spraviť všetko preto, aby septembrové voľby vyhrala.

Šesť expertov a 14 tímlídrov

Ak by sa SaS dostala do parlamentu aj po piatykrát, bude podľa Sulíka extrémne úspešnou stranou. Pripomenul, že v histórii Slovenska sa to podarilo len strane Smer. „Sme kompetentne, skúsenosťami a bezkorupčnou históriou jediná strana, ktorá by mala riadiť našu krajinu. Preto ideme urobiť čo najviac, aby sme vyhrali voľby,“ povedal.

Zároveň poukázal na to, že strana má štrnástich tímlídrov a šiestich expertov, ktorí sú pripravení okamžite po voľbách riadiť ministerstvá. Uchádzať sa chce o tie, ktoré spravidla nikto nechce. „Potom, na konci rozdeľovacieho procesu, ich dostane niekto úplne neschopný, v prvom rade hovoríme o zdravotníctve,“ zhodnotil.

Szalay ako kandidát na ministra

V tejto súvislosti tak predstavil kandidáta na šéfa tohto rezortu. Je ním Tomáš Szalay, ktorý je riaditeľom Odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

SaSkári idú do predvolebného boja, pričom podľa Sulíka budujú silný ekonomický tím, jeho názov bude Rada pre dobiehanie EÚ. Zároveň pracujú na funkčnom súdnictve. „Dôležité sú pre nás ľudské práva, či už hovorím o menšinách alebo o ženách, za ktoré nechceme rozhodovať, ale budeme za ne naďalej bojovať,“ avizoval Sulík.

Strana zároveň podľa jeho slov buduje najsilnejší zdravotnícky tím v krajine, ktorý spolu s Jankou Bittó Cigánikovou povedie spomínaný Szalay. Pôjde o Radu pre záchranu zdravotníctva, ktorú strana predstaví v pondelok.

„Nepoľavíme ani v boji za očistu Slovenska od korupcie, s čím priamo súvisí aj razantná zmena na ministerstve vnútra, ktoré si pýta riadne krupobitie,“ skonštatoval predseda strany. „Budeme dôraznejší, tvrdší, dôslednejšie presadzovať náš program,“ dodal.