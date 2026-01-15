Počet prvožiadateľov o azyl v krajinách EÚ v októbri minulého roka medziročne klesol o 28 percent

Počet prvožiadateľov o azyl v krajinách Európskej únie v októbri minulého roka medziročne klesol o 28 percent na 62 010. Medzimesačne však stúpol o šeť percent na 86 470. Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Krajiny EÚ zároveň evidovali vlani v októbri 14 495 opakovaných žiadostí o azyl. Oproti októbru 2024 je to nárast o 80 percent, ale v porovnaní so septembrom v minulom roku ide o desaťpercentný pokles.
Pri pobreží Kréty zachránili ďalších 131 migrantov
Najväčšiu skupinu prvožiadateľov o azyl v Európskej únii tvorili Venezuelčania (8 140). Za nimi nasledovali občania Afganistanu (5 920), Bangladéša (3 400) a Sýrie (2 915).
Počet žiadateľov o azyl vo Švédsku klesol minulý rok takmer o tretinu, vláda plánuje ďalšie sprísňovanie
Najviac ľudí o azyl v októbri požiadalo v Španielsku (12 885), Taliansku (12 650), vo Francúzsku (11 245) a Nemecku (8 815). Najviac detí bez sprievodu v októbri požiadalo o azyl v Holandsku (350), Nemecku (245) a Španielsku (215).