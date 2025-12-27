Pri pobreží Kréty zachránili ďalších 131 migrantov

Grécka pobrežná stráž v sobotu zachránila pri ostrove Kréta 131 migrantov, čím sa počet ľudí zachránených z mora v tejto oblasti za ostatných päť dní zvýšil na 840. Zachránení migranti sa nachádzali na rybárskej lodi približne 14 námorných míľ južne od ostrova Gavdos. Národnosť ľudí nezverejnili.
Mnohí ľudia, ktorí sa snažia dostať na Krétu z Líbye, počas nebezpečnej plavby zahynú. Začiatkom decembra našli pri pobreží tohto známeho turistického ostrova 17 mŕtvych ľudí, prevažne zo Sudánu alebo Egypta, na lodi, ktorú unášalo more. Ďalších 15 osôb nahlásili ako nezvestných. Prežili len dvaja ľudia.
V lodi pri ostrove Kréta našli 17 mŕtvych migrantov
Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov dorazilo od začiatku tohto roka na Krétu viac ako 16 770 ľudí, ktorí sa pokúšali dostať do Európy. Je to najvyšší počet spomedzi všetkých gréckych ostrovov.
V júli grécka vláda na tri mesiace pozastavila spracúvanie žiadostí o azyl, najmä v prípade ľudí prichádzajúcich z Lýbie, pričom tento krok označila za „absolútne nevyhnutný“ vzhľadom na rastúci prílev migrantov.