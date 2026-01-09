Počet žiadateľov o azyl vo Švédsku klesol minulý rok takmer o tretinu, vláda plánuje ďalšie sprísňovanie

Počet žiadostí o azyl vo Švédsku v roku 2025 klesol medziročne takmer o tretinu, oznámil v piatok švédsky minister pre migráciuJohan Forssell.
„Počet žiadateľov o azyl vo Švédsku pokračoval v roku 2025 v poklese. Je to prudký pokles, až o tridsať percent za jediný rok,“ povedal Forssell na tlačovej konferencii na začiatku roka, v ktorom krajinu čakajú parlamentné voľby.
Šesťdesiat percent za tri roky
Podľa Švédskeho migračného úradu krajina udelila v roku 2025 celkovo 79 684 povolení na pobyt, pričom šesť percent bolo udelených žiadateľom o azyl. V roku 2018 to bolo 18 percent zo 133 025 povolení. Zároveň v roku 2025 odišlo zo Švédska do krajiny svojho pôvodu viac než 8-tisíc ľudí.
Forssell dodal, že od nástupu súčasnej stredopravicovej vlády s podporou protiimigračnej strany Švédskych demokratov, sa počet žiadostí o azyl znížil až o 60 percent a zároveň sa o 60 percent zvýšil aj počet návratov migrantov.
Členské štáty EÚ schválili sprísnenie migračných pravidiel, chcú vyhovieť tlaku verejnosti
Prísnejšie pravidlá, aj v Únii
Súčasný švédsky kabinet sa sformoval v roku 2022 s prísľubom sprísniť imigračnú politiku, ktorú od veľkého prílevu žiadateľov o azyl počas migračnej krízy v roku 2015 postupne sprísňovali všetky švédske vlády. Väčšinu týchto opatrení plánuje prijať v tomto roku, vrátane deportácií migrantov, ktorí nevedú „čestný život“, či odobratia dvojitého občianstva, napríklad v prípade odsúdenia za trestný čin.
V ostatných rokoch sprísnili svoje imigračné politiky viaceré členské štáty Európskej únie (EÚ), pričom Európsky parlament (EP) v decembri minulého roka schválil legislatívu, ktorá zavádza prísnejšie migračné pravidlá v celej Únii.