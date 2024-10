Policajtom chcú po vzore Orbána zakázať odchod do výsluhového dôchodku, podľa Šeligu vytvára Šutaj Eštok so Solákom atmosféru strachu

Policajný zbor chce minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) stabilizovať po vzore Orbána. Vyhlásil to Juraj Šeliga (Demokrati) s tým, že minister vnútra spolu s policajným prezidentom Ľubomírom Solákom a šéfom policajnej inšpekcie Branislavom Zurianom chcú po vzore Orbána zakázať policajtom odchod do výsluhového dôchodku.

Nárok na výsluhový dôchodok

„V jednoduchosti povedané, každý kto nemá vek 55 rokov (alebo dokonca 60 rokov) pôjde naspäť do služobného pomeru. Miest v polícii je veľa, takže policajti by sa mali kam vrátiť. A až po nadobudnutí uvedeného veku by mali policajti nárok na výsluhový dôchodok,“ uviedol Šeliga s tým, že ak by policajt odoprel spätný nástup do zboru, musí sa niekde do veku 55 rokov zamestnať a dovtedy by nemal nárok na výsluhový dôchodok.

„Predstavte si 50-ročného policajta alebo 60-ročného policajta, ako začína novú kariéru,“ dodal Šeliga a pokračoval, že miesto normálneho prístupu a vytvárania dobrých pracovných podmienok vytvárajú na polícii atmosféru strachu.

Veľká kríza

„Šikanujú policajtov a tí odchádzajú. Potom im v panike chcú zapchať ústa sto eurami, policajti aj tak odchádzajú. A teraz hľadajú spôsob, ako by policajtom natvrdo prikázali, že musia slúžiť,“ uviedol Šeliga a zdôraznil, že toto je naopak destabilizácia policajného zboru.

Podľa Šeligu sa polícia pod vedením Šutaja Eštoka, Soláka a Zuriana dostala do veľkej krízy, pričom nemajú predstavu, ako situáciu vyriešiť.

„Ani len NAKA nevedeli zákonným spôsobom zrušiť. Pre málo policajtov bude však trpieť občan, napríklad štvorhodinovým čakaním na policajnú hliadku. Toto nie je vedenie policajného zboru a ministerstva vnútra, toto je amaterizmus a obrovský hazard, ako s dôverou a službou policajtov, tak aj bezpečnosťou verejnosti,“ uzavrel Šeliga.