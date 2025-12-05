Po jedenástich rokoch v Prešove opäť otvorili Generálny konzulát Ukrajiny

V Prešove v piatok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár spoločne s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Andrijom Sybihom slávnostne otvorili Generálny konzulát Ukrajiny.
Obaja ministri za prítomnosti predstaviteľov mestskej aj krajskej samosprávy, ako aj príslušníkov miestnej ukrajinskej komunity odhalili oficiálnu tabuľu konzulárneho úradu so sídlom na Šarišskej ulici. Obnovenie konzulátu v Prešove po 11 rokoch má za cieľ posilniť bilaterálne vzťahy Slovenska a Ukrajiny, zlepšiť konzulárne služby pre ukrajinských občanov v regióne a podporiť prehĺbenie vzájomnej spolupráce.
Sybiha poďakoval za podporu
Ukrajinský minister vo svojom vystúpení zdôraznil, že otvorenie konzulátu prichádza v čase pokračujúcej ruskej agresie voči Ukrajine. „To, čo robíme – našu obranu – robíme pre spoločný európsky dom. Ukrajinský národ drží obranu európskych hodnôt,“ uviedol Sybiha. Poďakoval Slovensku za podporu od prvých dní konfliktu, ako aj za pomoc občanom Ukrajiny, ktorí na Slovensko prišli po vypuknutí vojny.
Otvorenie konzulátu podľa neho posilní poskytovanie služieb Ukrajincom žijúcim v regióne. „V Prešovskom kraji žije približne 40-tisíc ukrajinských občanov. Je našou prioritou zabezpečiť im potrebné služby a ochranu ich práv. Je to zároveň aj nový bod súčinnosti medzi oboma našimi krajinami,“ doplnil.
Minister Blanár deklaroval pokračujúcu solidaritu Slovenska s Ukrajinou. Pripomenul, že po začiatku vojny prešlo cez Slovensko viac ako dva milióny utečencov, pričom desiatky tisíc sa rozhodli zostať na Slovensku. „Slováci im otvorili svoje domovy a pomohli prekonať najťažšie obdobie. Podľa aktuálnych odhadov dnes na Slovensku žije približne 160-tisíc až 170-tisíc Ukrajincov,“ uviedol.
Pomoc Ukrajine pokračuje
Obnovenie činnosti konzulátu v Prešove podľa neho potvrdzuje záujem Ukrajiny o svojich občanov na Slovensku, ako aj záväzok Slovenska vytvárať pre nich dôstojné podmienky. Ako ďalej priblížil šéf rezortu zahraničia, Slovenská republika dlhodobo podporuje Ukrajinu a poskytuje jej humanitárnu a energetickú pomoc.
Pripomenul, že na spoločnom rokovaní vlád v Košiciach Slovensko avizovalo pokračovanie podpory prostredníctvom nového zimného balíka, takzvanej winterizácie, a súčasne predstavilo finančný príspevok vo výške 500-tisíc eur, ktorý bol schválený ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ktorého prijímateľom je Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR.
„Pokračujeme v poskytovaní nesmrtiacich dodávok pomoci, ktoré prinášajú okamžitý civilný dopad a chránia životy ľudí. Tieto prostriedky sú určené na nákup a dodanie generátorov, transformátorov a ďalších komponentov energetickej infraštruktúry, ktoré budú doručené obyvateľom v Chmeľnyckej a Sumskej oblasti do konca tohto roka,“ uviedol Juraj Blanár.
Spolupracovať bude aj s Užhorodom
V tejto súvislosti rovnako informoval o pokračujúcej podpore ozdravných pobytov pre deti ukrajinských veteránov a pripomenul, že Slovensko sa v septembri 2025 pripojilo k iniciatíve „Shelter Coalition“ zameranej na pomoc Ukrajine pri budovaní krytov civilnej ochrany v školách v ohrozených oblastiach Ukrajiny. Zároveň zdôraznil, že od nástupu súčasnej vlády v októbri 2023 hodnota aktivít oficiálnej rozvojovej pomoci SR na Ukrajine dosiahla výšku viac ako 14 miliónov eur.
Generálny konzulát v Prešove fungoval do roku 2014. Jeho opätovné otvorenie má posilniť cezhraničnú spoluprácu a koordináciu spoločných projektov. „Konzulát bude spolupracovať aj s naším konzulátom v Užhorode, najmä pri dohľade nad plnením úloh vyplývajúcich z cestovnej mapy,“ dodal Blanár.
Zároveň zdôraznil, že Ukrajina v súčasnosti najviac potrebuje trvalý mier. Slovensko podľa neho podporuje všetky realistické mierové iniciatívy, ktoré by mohli viesť k ukončeniu konfliktu. „Je to jediná cesta, ako zastaviť nezmyselné zabíjanie a začať opäť budovať mier v Európe, ale predovšetkým Ukrajinu, pretože tá to bude potrebovať najviac,“ dodal minister Blanár.