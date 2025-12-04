Ukrajinské deti končia v tábore v Severnej Kórei

Uviedla to v stredu právna expertka z Regionálneho centra pre ľudské práva na Ukrajine Kateryna Raševsková, počas vystúpenia pred podvýborom amerického Kongresu.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Najmenej v dvoch prípadoch ruské sily uniesli ukrajinské deti z východu krajiny a násilne ich previezli do tábora v Severnej Kórei. Uviedla to v stredu právna expertka z Regionálneho centra pre ľudské práva na Ukrajine Kateryna Raševsková počas vystúpenia pred podvýborom amerického Kongresu. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

„Dvanásťročného Mišu z okupovanej Doneckej oblasti a šestnásťročnú Lizu z okupovaného Simferopoľa poslali do tábora Songdowon v Severnej Kórei,“ vypovedala Raševsková.

Svedectvo zaznelo na úvod vypočutia Výboru pre rozpočtové prostriedky amerického Senátu o masových únosoch ukrajinských detí Ruskom.

Podľa ukrajinskej vládnej databázy Deti vojny sa od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine podarilo identifikovať najmenej 19 546 ukrajinských detí unesených Ruskom. Odhaduje sa, že tisíce ukrajinských detí násilne adoptovali ruské rodiny. Ďalšie vrátane sirôt, ktorým ruské sily zabili rodičov, končia v táboroch s vojenským výcvikom a ideologickou prevýchovou.

„Regionálne centrum pre ľudské práva zdokumentovalo 165 takých prevýchovných táborov. Tieto tábory sa nachádzajú na okupovaných územiach, v Rusku, Bielorusku a Severnej Kórei,“ konštatovala Raševsková vo svojej výpovedi.

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Daily Life
12 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt Únos detí Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk