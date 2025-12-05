Švédsko ruší rozvojovú pomoc v štyroch afrických štátoch, chce dávať viac na Ukrajinu

Minister zdôraznil, že zmena sa nedotkne humanitárnej pomoci a je v súlade s prioritami vlády.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Africa, ngo charity volunteer, humanitarian aid ,educating the village people in new developments and technologies, village in Botswana
Dobrovoľník poskytujúci rozvojovú pomoc v africkej dedine. Foto: ilustračné, gettyimages.com
Švédsko Iné správy Iné správy z lokality Švédsko

Švédska pravicová vláda v piatok oznámila, že ukončí rozvojovú pomoc štyrom africkým krajinám a uzavrie tri ambasády, aby uvoľnila prostriedky na podporu Ukrajiny.

„Vláda plánuje zvýšiť pomoc Ukrajine na najmenej 10 miliárd švédskych korún (necelá jedna miliarda eur)… To znamená, že takmer 20 percent našej celkovej pomoci sústredíme na tento konkrétny cieľ,“ povedal švédsky minister pre rozvojovú pomoc Benjamin Dousa.

Bez vplyv na humanitárnu pomoc

Rozhodnutie o zastavení pomoci zasiahne Zimbabwe, Tanzániu, Mozambik a Libériu, ktorým Švédsko podľa neho poskytlo za posledných 25 rokov viac než 50 miliárd švédskych korún. Štokholm zastaví pomoc aj v Bolívii, ktorá spolu s Libériou a Zimbabwe tvorí trojicu krajín, kde dôjde aj k zatvoreniu veľvyslanectiev.

Minister zdôraznil, že zmena sa nedotkne humanitárnej pomoci a je v súlade s prioritami menšinovej vlády podporovanej protiimigračnými Švédskymi demokratmi. Škandinávska krajina, ktorá poskytuje štedrú rozvojovú pomoc od 70. rokov, už skôr oznámila jej ukončenie v Iraku.

Prepojenie s imigračnou agendou

Nová politika má byť prepojená aj s imigračnou agendou – Švédsko chce posilniť pomoc krajinám v blízkosti konfliktov, aby mohli prijímať migrantov, a zároveň požadovať, aby štáty prijímajúce pomoc späť brali svojich občanov odsúdených vo Švédsku.

„Niektoré krajiny, najmä v Afrike, si za desaťročia vybudovali závislosť od pomoci, čo mohlo viesť k menšej ochote uskutočňovať reformy,“ dodal švédsky minister.

Viac k osobe: Benjamin Dousa
Firmy a inštitúcie: Švédski demokrati
Okruhy tém: Afrika Rozvojová pomoc Rusko-ukrajinský konflikt Švédska vláda veľvyslanectvá Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk