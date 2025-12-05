Švédsko ruší rozvojovú pomoc v štyroch afrických štátoch, chce dávať viac na Ukrajinu

Švédska pravicová vláda v piatok oznámila, že ukončí rozvojovú pomoc štyrom africkým krajinám a uzavrie tri ambasády, aby uvoľnila prostriedky na podporu Ukrajiny.
„Vláda plánuje zvýšiť pomoc Ukrajine na najmenej 10 miliárd švédskych korún (necelá jedna miliarda eur)… To znamená, že takmer 20 percent našej celkovej pomoci sústredíme na tento konkrétny cieľ,“ povedal švédsky minister pre rozvojovú pomoc Benjamin Dousa.
Bez vplyv na humanitárnu pomoc
Rozhodnutie o zastavení pomoci zasiahne Zimbabwe, Tanzániu, Mozambik a Libériu, ktorým Švédsko podľa neho poskytlo za posledných 25 rokov viac než 50 miliárd švédskych korún. Štokholm zastaví pomoc aj v Bolívii, ktorá spolu s Libériou a Zimbabwe tvorí trojicu krajín, kde dôjde aj k zatvoreniu veľvyslanectiev.
Počas tejto zimy Švédsko Ukrajine poskytne civilnú pomoc v hodnote viac ako 1,1 miliardy švédskych korún
Minister zdôraznil, že zmena sa nedotkne humanitárnej pomoci a je v súlade s prioritami menšinovej vlády podporovanej protiimigračnými Švédskymi demokratmi. Škandinávska krajina, ktorá poskytuje štedrú rozvojovú pomoc od 70. rokov, už skôr oznámila jej ukončenie v Iraku.
Prepojenie s imigračnou agendou
Nová politika má byť prepojená aj s imigračnou agendou – Švédsko chce posilniť pomoc krajinám v blízkosti konfliktov, aby mohli prijímať migrantov, a zároveň požadovať, aby štáty prijímajúce pomoc späť brali svojich občanov odsúdených vo Švédsku.
„Niektoré krajiny, najmä v Afrike, si za desaťročia vybudovali závislosť od pomoci, čo mohlo viesť k menšej ochote uskutočňovať reformy,“ dodal švédsky minister.