Platforma X podala súdne odvolanie proti rekordnej pokute z minulého roka. Vyšetrovanie označila za neúplné a povrchné

Európska komisia udelila Muskovej spoločnosti pokutu za porušenie povinností transparentnosti podľa aktu o digitálnych službách DSA, čo vyvolalo v USA ostré reakcie vrátane obvinení s cenzúry.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Musk Pay Package
Americký miliardár Elon Musk. Foto: Archívne, SITA/AP
Sociálna sieť X technomiliardára Elona Muska v piatok oznámila, že podala odvolanie na Všeobecný súd EÚ proti 120-miliónovej pokute, ktorú jej Európska komisia (EK) uložila za porušenie pravidiel digitálneho obsahu.

Komisia udelila Muskovej spoločnosti pokutu v decembri minulého roka za porušenie povinností transparentnosti podľa aktu o digitálnych službách DSA, čo vyvolalo ostré reakcie v USA vrátane obvinení s cenzúry. Išlo o vôbec prvú pokutu, ktorú Brusel uložil podľa novej digitálnej legislatívy.

V piatkovom príspevku na sieti X spoločnosť označila vyšetrovanie zo strany európskych orgánov za „neúplné a povrchné“. Podľa nej ho sprevádzali „závažné procesné chyby“ a „násilný výklad povinností podľa DSA“. Platforma tiež hovorí o porušení jej práva na obhajobu, ktoré naznačuje možnú zaujatosť.

„Tento prelomový prípad je prvým súdnym odvolaním proti pokute udelenej podľa DSA,“ zdôraznila platforma.

Hovorca Komisie pre agentúru AFP potvrdil, že Brusel o odvolaní vie a je „pripravený svoje rozhodnutie obhájiť na súde“.

