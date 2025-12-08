Sloboda slova chráni aj úplne „bláznivé vyjadrenia“. EÚ vracia úder na výzvy Elona Muska na jej rozpustenie

Európska únia (EÚ) v pondelok odmietla online útoky miliardára Elona Muska po tom, čo jeho sociálna sieť X dostala od Bruselu pokutu vo výške 120 miliónov eur za porušenie európskych digitálnych pravidiel. „Súčasťou slobody prejavu je aj možnosť zverejňovať úplne bláznivé vyjadrenia,“ uviedla hovorkyňa EÚ Paula Pinho.
Musk cez víkend vyhlásil, že EÚ „by mala byť zrušená a suverenita vrátená jednotlivým štátom“. Dodal, že „miluje Európu, ale nie byrokratické monštrum, ktorým je EÚ“.
Muskova sieť X musí zaplatiť 120 miliónov eur, USA obviňujú Úniu z „cenzúry“
Pokuta je výsledkom rozsiahleho vyšetrovania, ktoré Brusel označil za test odhodlania regulovať veľké technologické firmy. Americká administratíva prezidenta Donalda Trumpa krok rýchlo kritizovala.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil pokutu za „útok na všetky americké technologické platformy a na americký ľud“.