Sloboda slova chráni aj úplne „bláznivé vyjadrenia“. EÚ vracia úder na výzvy Elona Muska na jej rozpustenie

Musk cez víkend vyhlásil, že EÚ „by mala byť zrušená a suverenita vrátená jednotlivým štátom“.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Elon Musk
Miliardár Elon Musk. Foto: archívne, SITA/AP
Európa Iné správy Iné správy z lokality Európa

Európska únia (EÚ) v pondelok odmietla online útoky miliardára Elona Muska po tom, čo jeho sociálna sieť X dostala od Bruselu pokutu vo výške 120 miliónov eur za porušenie európskych digitálnych pravidiel. „Súčasťou slobody prejavu je aj možnosť zverejňovať úplne bláznivé vyjadrenia,“ uviedla hovorkyňa EÚ Paula Pinho.

Musk cez víkend vyhlásil, že EÚ „by mala byť zrušená a suverenita vrátená jednotlivým štátom“. Dodal, že „miluje Európu, ale nie byrokratické monštrum, ktorým je EÚ“.

Pokuta je výsledkom rozsiahleho vyšetrovania, ktoré Brusel označil za test odhodlania regulovať veľké technologické firmy. Americká administratíva prezidenta Donalda Trumpa krok rýchlo kritizovala.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil pokutu za „útok na všetky americké technologické platformy a na americký ľud“.

Viac k osobe: Donald TrumpElon MuskMarco Rubio
Firmy a inštitúcie: EU Európska únia
Okruhy tém: DSA Elon Musk Pokuta Sociálne siete Technologické firmy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk