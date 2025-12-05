Muskova sieť X musí zaplatiť 120 miliónov eur, USA obviňujú Úniu z „cenzúry“

Európska únia (EÚ) v piatok uložila sociálnej sieti X (bývalý Twitter) Elona Muska, pokutu vo výške 120 miliónov eur (140 miliónov USD) za porušenie pravidiel o digitálnych službách. Ide o prvú sankciu uloženú podľa nového európskeho Aktu o digitálnych službách (DSA), pričom krok môže vyvolať novú roztržku s administratívou prezidenta USADonalda Trumpa.
Vyšetrovanie platformy X bolo vnímané ako test odhodlania EÚ regulovať veľké technologické firmy. Americký viceprezidentJD Vance ešte pred oznámením pokuty varoval pred „útokmi“ na americké spoločnosti prostredníctvom „cenzúry“. Dodal, že EÚ by mala „podporovať slobodu prejavu, nie útočiť na americké firmy kvôli nezmyslom“.
Virkunnenová: Nie je to cenzúra
Podľa eurokomisárky pre digitálnu agenduHenny Virkkunenovej sa rozhodnutie týka výlučne transparentnosti mikroblogovacej platformy a „nemá nič spoločné s cenzúrou“. Dodala, že výška pokuty je „primeraná vzhľadom na porušenia, o ktoré ide“.
„Nie sme tu na to, aby sme ukladali najvyššie pokuty. Sme tu na to, aby sme zabezpečili dodržiavanie našej digitálnej legislatívy. Ak budete dodržiavať naše pravidlá, nedostanete pokutu – a je to také jednoduché,“ zdôraznila.
Vyšetrovanie tiež zistilo, že sociálna sieť nezabezpečuje dostatočnú transparentnosť v oblasti reklamy a neumožňuje výskumníkom prístup k verejným dátam v súlade s pravidlami aktu DSA.
Vyšetrovanie pokračuje, v hľadáčiku aj TikTok
Platforma zostáva predmetom ďalšieho vyšetrovania týkajúceho sa šírenia nelegálneho obsahu a manipulácie informácií. Virkkunenová pripomenula, že ide len o „jednu časť veľmi širokého vyšetrovania“, ktoré pokračuje.
Formálne vyšetrovanie EÚ voči sieti X sa začalo v decembri 2023 a v júli 2024 predbežne konštatovalo viaceré porušenia pravidiel. Aktuálna pokuta je prvým výsledkom tohto procesu.
Súčasne s pokutou pre bývalý Twitter Európska komisia (EK) oznámila, že prijala záväzky od populárnej globálnej sociálnej platformy TikTok na riešenie obáv týkajúcich sa jej systému reklám, hoci čínska platforma je naďalej predmetom vyšetrovania podľa legislatívy DSA aj v ďalších oblastiach.