Platforma Otvorená kultúra! spustila vianočnú zbierku, príspevky pôjdu na právnu pomoc pre umelcov aj organizovanie protestov

Platforma Otvorená kultúra! spustila na portáli Donio vianočnú kampaň. Ako platforma uvádza v popise zbierky, funguje na báze dobrovoľnosti a príspevky plánuje použiť na aktivity, na ktoré nestačia dobrovoľnícke kapacity.

Ide napríklad o právnu pomoc pre členov umeleckej obce pred zastrašovaným trestnými oznámeniami či porušovaním pracovných práv. Využité by tiež mali byť na organizáciu protestov a podujatí a tvorbu propagačných materiálov, ale aj na zvyšovanie povedomia prostredníctvom komunikácie na sociálnych sieťach, cez médiá i kampane. Rovnako by príspevky mali poslúžiť na IT nástroje a úložiská.

Kampaň trvá do konca decembra

Podľa platformy tiež príspevky pomáhajú k udržaniu „súdržnosti kultúrnej komunity, ktorá čelí nebývalému pustošeniu a snahám o rozdeľovanie„. Kampaň trvá do konca decembra. V čase spracovania textu (7. decembra ráno) bolo vyzbieraných 450 eur, prispelo dovtedy celkovo 18 darcov.

„Tohtoročný advent je temným časom pre slovenskú kultúru. Platforma Otvorená Kultúra! aj v tomto období naďalej bojuje za zachovanie a obnovu dôstojného a demokratického kultúrneho priestoru na Slovensku,“ uvádza platforma. Priblížila, že sa venuje poskytovaniu právnej pomoci ľuďom, ktorí boli prepustení, alebo dohnaní k výpovediam, taktiež organizuje protestné zhromaždenia, performancie i štafety.

„Spoločne s odborníkmi a odborníčkami posudzuje škodlivosť a potenciálnu protiprávnosť výrokov a rezortných krokov predstaviteľov ministerstva kultúry,“ uvádza sa ďalej v popise zbierky.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podpora iniciatívy

Otvorená kultúra! dodala, že funguje iba vďaka podpore malých prispievateľov. „Podporou iniciatívy vyjadríte solidaritu s hodnotami, ktoré tvoria demokratickú spoločnosť. Každý príspevok pomáha budovať budúcnosť, kde má kultúra svoje pevné miesto,“ uviedla.

V popise zbierky platforma Otvorená kultúra! hovorí o situácii v kultúre, ktorá má dopad na jej budúcnosť. V tomto smere spomína zhoršovanie pracovných podmienok, finančnú destabilizáciu aj deštruktívne rozhodnutia v sektore. Taktiež hovorí o zásahoch do umeleckej slobody a netransparentných rozhodnutiach na kľúčových pozíciách.