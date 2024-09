Pilotný projekt družstevného bývania zožal úspech, developer spúšťa jeho pokračovanie

Na jar tohto roka predstavilo YIT Slovakia pilotný projekt družstevného bývania v Bratislave ako alternatívu k hypotekárnemu financovaniu nehnuteľnosti. Projekt v prvých štyroch mesiacoch zožal úspech, na základe čoho spúšťa developer jeho pokračovanie v ďalšom zo svojich rezidenčných komplexov, v obľúbenom ružinovskom projekte ZWIRN 3.

Sťaženú dostupnosť hypotekárnych úverov a financovania vlastného bývania na Slovensku potvrdzuje aj záujem o pilotný projekt družstevného bývania od YIT. Spoločnosť ho predstavila na konci apríla tohto roka ako prvý developer v Bratislave. Záujem o družstevné bývanie prejavili stovky klientov, pričom do Družstva Magnolia 3 rezidenčného komplexu NUPPU vstúpi približne 40 členov. „Záujem o tento typ financovania bývania naplnil naše očakávania. Vysoký dopyt nám potvrdil naše predpoklady, že hľadanie alternatív k štandardnému financovaniu má zmysel,“ uvádza Peter Dovala, riaditeľ developerských projektov YIT Slovakia. V prípade projektu NUPPU Magnolia 3 developer dosiahol potrebný počet členov družstva za necelé dva mesiace, teda oveľa skôr, než pôvodne predpokladal. Priemerná cena za družstevný byt predstavovala 188 861 € s DPH.

Konkrétni záujemcovia, ktorí sa stanú členmi družstva, potvrdzujú, že družstevné bývanie je žiadaným riešením pre ľudí vo viacerých životných situáciách. Takmer polovica žiadateľov prejavila záujem o družstevný byt ako riešenie svojej vlastnej bytovej otázky, ďalšia časť ním chce vyriešiť bývanie pre rodičov alebo pre svoje deti. Len tretina členov družstva plánuje byty ďalej prenajímať ako formu investície. „Dopyty všeobecne potvrdili, že družstevné bývanie odbúrava napríklad aj prekážky spojené s vekovým limitom klasického financovania pre starších žiadateľov. Vo výsledku je totiž viac než 40 % členov družstva starších ako 40 rokov. Hoci by mohli mať problém so získaním hypotéky v banke, vďaka družstevnému bytu vedia zabezpečiť aj svoje deti či vnúčatá. O družstevné bývanie prejavilo záujem aj viacero klientov po rozvode, ktorí sa nemusia kvalifikovať na klasickú hypotéku,“ vysvetľuje Peter Dovala. Pre mnohých záujemcov je tak družstevné bývanie zrejme jedinou dostupnou formou vlastného bývania. Potvrdzuje to aj Karol Bielovský, vedúci oddelenia financovania nehnuteľností v Slovenskej sporiteľni, ktorá financuje pilotný projekt družstevného bývania v NUPPU Magnolia 3. „Očakávali sme, že družstvo sa naplní, ale vysoký záujem nás príjemne prekvapil. Na základe pozitívnej skúsenosti s Družstvom Magnolia 3 by sme radi pokračovali aj v ďalších projektoch družstevného bývania na Slovensku,“ uvádza.

Foto: YIT Slovakia

Model rozširujú aj na ďalšie projekty

Úspech pilotného projektu presvedčil developera rozšíriť do budúcna tento produkt aj na ďalšie plánované projekty na Mlynských nivách, pri Viedenskej ceste či v budúcich etapách projektu NUPPU. Ako prvé však pribudnú družstevné byty v obľúbenom projekte ZWIRN. „Rozhovory s potenciálnymi klientmi ukázali záujem aj o byty a apartmány s väčšou rozlohou, čomu radi vyhovieme v projekte ZWIRN 3, v ktorom bude družstevné bývanie pokračovať,“ uvádza Milan Murcko, generálny riaditeľ spoločnosti YIT Slovakia. Záujemcovia sa môžu prihlasovať od 10. septembra prostredníctvom webovej stránky www.byvajajty.sk. Pokračovanie družstevného bývania opäť podporí aj Slovenská sporiteľňa. „Verím, že aj tento projekt bude podobne úspešný a potvrdí záujem ľudí o tento spôsob bývania. Teší ma, že sme našli spoľahlivého partnera vo YIT Slovakia, ktoré sa spoločne so Slovenskou sporiteľňou odhodlalo pilotovať družstevné bývanie na Slovensku,“ dodáva Karol Bielovský.

Rezidenčný komplex ZWIRN buduje developer v blízkosti zrekonštruovanej Národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900 a Dulovho námestia od roku 2020. ZWIRN 3 je druhou z troch rezidenčných etáp a bude dokončený už začiatkom budúceho roka. V súčasnosti ponúka 81 voľných bytov, pričom najväčšiu časť z nich tvoria byty s dvoma až troma izbami. V prvej etape už od jari bývajú noví majitelia a v lokalite tak postupne vzniká živá štvrť, ktorú dotvárajú viaceré obchodné prevádzky, kaviarne či potraviny na prízemí bytového domu. Námestie pred Pradiarňou 1900 navyše od augusta dopĺňajú aj dve umelecké diela Last Splash a Cievka, ktoré vzišli z minuloročnej architektonickej súťaže vyhlásenej developerom.

Menej starostí s družstevným bytom

Okrem ľahšej dostupnosti sa spája s družstevným bývaním aj množstvo ďalších výhod spojených hlavne s odbremenením od administratívnych povinností. V prípade Družstva Magnolia 3 bude mať tieto činnosti na starosti spoločnosť Somat Group, ktorá s developerom spolupracuje dlhodobo a v Bratislave spravuje niekoľko tisíc ďalších bytov. V pilotnom družstve zastupuje jeho vedenie a bude vykonávať správu družstva. „Jedným z hlavných benefitov je, že úver si berie družstvo a jeho členovia sa preto nezadlžujú. Zbavia sa aj administratívnych povinností, ako napríklad pravidelnej komunikácie s bankou ohľadom fixácie úveru, poistenia nehnuteľnosti či dane z nehnuteľnosti,“ vysvetľuje Branislav Tresa, výkonný riaditeľ spoločnosti Somat Group.

Viac informácií nájdete na webovej adrese www.byvajajty.sk.

