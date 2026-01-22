Piloti Formuly 1 vôbec nemusia dostávať plat. Hülkenberg však má rovnakú lukratívnu zmluvu ako kedysi Räikkönen

Tímy Formuly 1 nie sú povinné zverejňovať výšky zmlúv svojich pilotov. To je zrejme aj dôvod, prečo to nikto ani nerobí.
V „kráľovnej motošportu“ neexistujú žiadne predpisy na minimálne platové podmienky či maximálne množstvo marketingových povinností. To závisí od jednotlivých stajní.
„Znie to zvláštne, ale pilot v podstate nemusí dostávať plat. Keď Ayrton Senna v roku 1993 podpisoval zmluvu s McLarenom na každé jednotlivé preteky, dostával na tú dobu astronomickú sumu milión dolárov za súťažný víkend. Senna však v tom istom roku predviedol aj opačný extrém, keď Williamsu ponúkol svoje služby úplne zadarmo,“ píše web f1online.sk.
Pilot Audi Nico Hülkenberg má údajne lukratívnu zmluvu, ktorá je podobná s tou, ktorú mal Fín Kimi Räikkönen v roku 2007.
„Ten pri svojom návrate do F1 s tímom Lotus podpísal kontrakt, podľa ktorého mal dostať prémiu 50-tisíc eur za každý získaný bod. Tím si vtedy zjavne nemyslel, že bude obzvlášť konkurencieschopný, ale Kimi pozbieral za dve sezóny 390 bodov a tím mu musel vyplatiť spolu 19,5 milióna eur. Je známe, že Lotus neskôr v podstate skrachoval a nevyplatené pohľadávky mal v tíme aj fínsky pretekár,“ uviedol ďalej spomenutý portál.
Rovnakú klauzulu má vraj v zmluve aj Hülkenberg, ktorý dostane 50-tisíc za každý získaný bod s Audi.
Ak by sa rovnaké podmienky aplikovali už vlani v Sauberi, Nemec by zarobil 2,55 milióna ročne a iba za pódium v Silverstone by zinkasoval 750-tisíc.
„Ak sa Audi ukáže byť konkurencieschopné, tento obchod nemusí byť pre nemeckú automobilku obzvlášť výhodný,“ doplnila uvedená webstránka.