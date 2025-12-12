Hamilton prehovoril o konci kariéry. Ako zhodnotil nie príliš vydarenú sezónu? - FOTO

Lewis Hamilton po skončení pre neho aj pre Ferrari neúspešnej sezóny vyhlásil, že stále má sen byť päť úspešný vo Formule 1.
Po prvýkrát v kariére nedosiahol na pódium a stal sa len siedmym mužom, ktorému sa počas celého ročníka v tíme Scuderie nepodarilo skončiť na stupňoch víťazov.
Brit bol z vozidla počas celého roka často frustrovaný, pričom na jednom z posledných mediálnych stretnutí priznal pocity „hnevu a zlosti“.
Na jedno sa teší už teraz
„Nikto z nich (neprajníkov, pozn.) nedokázal to, čo ja, takže nie sú ani na mojej úrovni. Je to láska k tomu, čo robíte, je to láska k pretekaniu. Mám úžasnú podporu od ľudí okolo seba, od svojich fanúšikov. Je to to neustále nasledovanie sna. Stále ho mám, uchovávam si ho v srdci a na ktorom pracujem,“ povedal pre prítomné médiá po záverečných pretekoch tohto ročníka.
Predsa len sa už teraz teší na aktivitu, ktorú nebude musieť vykonávať po ukončení úspešnej kariéry.
„Nemôžem sa dočkať, až od toho všetkého odídem. Každý týždeň, fotenie a podobné veci… To je to, na čo sa jedného dňa teším, že to všetko nebudem musieť robiť,“ uviedol sedemnásobný majster sveta podľa webu motorsportweek.com.
„Chcem sa odpojiť od všetkého a s nikým nekomunikovať. Počas tejto zimy ma nikto nezastihne, nebudem mať pri sebe ani mobil,“ doplnil 40-ročný Hamilton ohľadom plánov po neúspešnom ročníku.
Na dovolenke plánuje „vypnúť“ a načerpať sily na nasledujúci rok, kde sa bude snažiť zajazdiť omnoho lepšie a cennejšie výsledky vo farbách Ferrari.