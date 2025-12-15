Schumacher venoval 10 miliónov dolárov pozostalým po ničivom cunami, ale svoj osud tým nezvrátil

Michaela Schumachera po rokoch odhalil televízny moderátor Johannes Kerner. Verejne prezradil, že niekdajší fenomén efjednotky sa rozhodol pomôcť obetiam katastrofy, ktorá sa odohrala počas Vianoc v roku 2004 na pobreží Indického oceána.
Zemetrasenie vtedy spôsobilo sériu ničivých cunami, ktoré zasiahlo 11 krajín. Prívalové vlny dosahovali výšku 30 m a usmrtili viac než 225 000 ľudí.
Revolúcia vo Formule 1? O post prezidenta sa prvýkrát v histórii uchádza žena, krásna Švajčiarka - VIDEO, FOTO
Ozval sa manažér
Kerner sa v tejto súvislosti rozhodol v televízii usporiadať charitatívnu akciu s názvom „Ein Herz fur Kinder“, čiže Srdce pre deti. Jeden z prvých ľudí, ktorí sa mu ozvali, bol vtedajší manažér Michaela Schumachera Willi Weber. Oznámil mu, že legenda MS F1 chce prispieť štedrým finančným darom. „´Budeme veľmi radi, keď sa tak stane,“ odpovedal vtedy Kerner v telefonickom rozhovore.
Zjavne netušil, o akú astronomickú čiastku pôjde. Keď sa to dozvedel, vyrazilo mu to dych.
Ako férový a čestný jazdec. Lando Norris je hrdý na svoj spôsob víťazstva v seriáli F1
Nechcel tomu veriť
„Keď mi Weber vravel, že Schumi venuje 10 miliónov amerických dolárov (približne 8,52 mil. eur – pozn.), takmer som zamdlel. Nič podobné som nikdy predtým nepočul,“ zaspomínal si Kerner.
„Fascinovalo ma, že jeden človek sa vôbec dokáže vzdať takej vysokej finančnej čiastky,“ dodal dnes 61-ročný moderátor, cituje ho web iSport.blesk.cz.
Podľa Los Angeles Times bola táto tragédia pre Schumachera aj osobná, lebo v Thajsku vtedy prišiel o život jeho bodyguard Burkhard Cramer. Vtedy tam bol s rodinou na dovolenke.
Nový šampión MS F1 Norris sa rozplakal, obhajcu Verstappena zdolal o 2 body
Nevyhol sa tragédii
Ani toto úžasné gesto ľudskosti a spolupatričnosti však Schumachera nezachránilo pred krutým osudom. O deväť rokov a tri dni po ničivom zemetrasení v Indickom oceáne mal nemecký motoristický šampión nehodu na lyžiach vo francúzskych Alpách.
Vážne si poranil hlavu a odvtedy je pripútaný na lôžko s veľmi obmedzenou komunikáciou s okolím. Jeho rodina prísne stráži súkromie prominenta, ale z informácií, ktoré z času na čas preniknú na verejnosť je zrejmé, že jeho zdravotný stav sa nezlepšuje a asi sa už ani nezlepší.