Schumacher venoval 10 miliónov dolárov pozostalým po ničivom cunami, ale svoj osud tým nezvrátil

Za siedmimi titulmi majstra sveta vo formule 1 a veľkým balíkom peňazí, ktoré zarobil, sa skrývalo aj dobré srdce.
Michael Schumacher
Sedemnásobný majster sveta vo Formule 1 Michael Schumacher. Foto: Archívne, SITA/AP
Michaela Schumachera po rokoch odhalil televízny moderátor Johannes Kerner. Verejne prezradil, že niekdajší fenomén efjednotky sa rozhodol pomôcť obetiam katastrofy, ktorá sa odohrala počas Vianoc v roku 2004 na pobreží Indického oceána.

Zemetrasenie vtedy spôsobilo sériu ničivých cunami, ktoré zasiahlo 11 krajín. Prívalové vlny dosahovali výšku 30 m a usmrtili viac než 225 000 ľudí.

Ozval sa manažér

Kerner sa v tejto súvislosti rozhodol v televízii usporiadať charitatívnu akciu s názvom „Ein Herz fur Kinder“, čiže Srdce pre deti. Jeden z prvých ľudí, ktorí sa mu ozvali, bol vtedajší manažér Michaela Schumachera Willi Weber. Oznámil mu, že legenda MS F1 chce prispieť štedrým finančným darom. „´Budeme veľmi radi, keď sa tak stane,“ odpovedal vtedy Kerner v telefonickom rozhovore.

Zjavne netušil, o akú astronomickú čiastku pôjde. Keď sa to dozvedel, vyrazilo mu to dych.

Nechcel tomu veriť

„Keď mi Weber vravel, že Schumi venuje 10 miliónov amerických dolárov (približne 8,52 mil. eur – pozn.), takmer som zamdlel. Nič podobné som nikdy predtým nepočul,“ zaspomínal si Kerner.

Fascinovalo ma, že jeden človek sa vôbec dokáže vzdať takej vysokej finančnej čiastky,“ dodal dnes 61-ročný moderátor, cituje ho web iSport.blesk.cz.

Podľa Los Angeles Times bola táto tragédia pre Schumachera aj osobná, lebo v Thajsku vtedy prišiel o život jeho bodyguard Burkhard Cramer. Vtedy tam bol s rodinou na dovolenke.

Nevyhol sa tragédii

Ani toto úžasné gesto ľudskosti a spolupatričnosti však Schumachera nezachránilo pred krutým osudom. O deväť rokov a tri dni po ničivom zemetrasení v Indickom oceáne mal nemecký motoristický šampión nehodu na lyžiach vo francúzskych Alpách.

Vážne si poranil hlavu a odvtedy je pripútaný na lôžko s veľmi obmedzenou komunikáciou s okolím. Jeho rodina prísne stráži súkromie prominenta, ale z informácií, ktoré z času na čas preniknú na verejnosť je zrejmé, že jeho zdravotný stav sa nezlepšuje a asi sa už ani nezlepší.

